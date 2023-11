Jasna Zlokić: 'Mene život još nije potrošio, a svaka čast Aleksandri Prijović'

Omiljena dalmatinska pjevačica i Velolučanka Jasna Zlokić (68) jedna je od najpoznatijih glazbenica s ovih prostora. Iako izbjegava javna pojavljivanja te je nemamo priliku često vidjeti, odlučila je napraviti iznimku te iskreno i bez dlake na jeziku popričati s Nevenom Ciganovićem u novoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović" u produkciji Večernjeg lista.

Diva hrvatske glazbene scene 2020. se vratila u studio nakon punih deset godina diskografske pauze od izdavanja svog posljednjeg albuma "Dueti" i proslavila čak 60 godina karijere, a zašto tako duga pauza i što planira dalje, možete pogledati večeras u 20 sati na portalu Večernjeg lista, večernji.hr, kao i na našem You Tube kanalu.

Razgovor je počeo šaljivo i vrlo simpatično, baš onako kako Cigi zna napraviti atmosferu, a Jasna mu je odmah otkrila postoji li suparništvo između nje i kolegice Meri Cetinić, o čemu se često govori.

– Ma ne! Mislim da ljudi samo miješaju naše pjesme. Publika katkad misli da su njezine pjesme moje i obrnuto. Meri se ljutila zbog toga i htjela se oslobodit tog tereta s punim pravom. Ja to nikad nisam ozbiljno shvaćala, a oni koji nas miješaju očito ne poznaju ni nju ni mene – priznala je glazbenica, a voditelj je potom uputio provokativno pitanje: "Pročitao sam da je Neda Ukraden trebala pjevati pjesmu 'Skitnica'...", a ona mu je odgovorila:

– Pjesma "Skitnica" nije bila namijenjena nikom. A tko ju je trebao pjevati prije mene, to ne znam. Zapravo i ne znam priču o Skitnici, samo znam da sam je na kraju ja dobila. Naravno, uz sugestiju Momčila Popadića, koji ju je i napisao. On je inzistirao na tome da je dobijem upravo ja, čuo je mene u toj pjesmi i nije pogriješio. Mislim da je ta pjesma na kraju došla u prave ruke, ne želim biti lažno skromna. Godine 1984., kada je objavljena pjesma, bilo je i polemike je li trebala biti u muškoj izvedbi. Na kraju, to i jest muška pjesma jer ju je napisao Popadić, ali ja sam je izvela uvjerljivo da su mi ljudi povjerovali više nego što bi ijednom muškarcu. Moj glas ima šansonijersku boju, tu jednu "rašpu" koja je u određenim dijelovima pjesme bila potrebna – iskreno je objasnila glazbenica, koja smatra da današnje pjesme nemaju težinu te da su površne i prolazne.

Nezaobilazna tema ovog puta bila je i njezina mlađa kolegica, srpska pjevačica Aleksandra Prijović, koja je napunila čak pet zagrebačkih Arena, a Zlokić je priznala što misli o njoj.

– Nikada dosad nisam čula za tu Aleksandru Prijović dok nije izašla vijest da je napunila pet zagrebačkih Arena. Za to joj svaka čast! To je definitivno zavidan uspjeh! Možda nisam prije čula za nju jer ne slušam takvu vrstu glazbe, ali svakako ako gledamo to kao tržište, onda je ona postigla stvarno velik uspjeh. Inače, ljudi koji napune pet Arena, za njih se zna – kroz vrijeme, rad, postojanje i poštovanje. Eto, nisam znala da netko može doći iz čistog mira i napuniti toliki broj Arena. Ona me zaintrigirala i poslušala sam nekoliko njezinih pjesama i došla sam do zaključka da to nije moj stil glazbe i jednostavno je ne osjećam. Ne zato što je smatram manje vrijednom, nego je to zvuk koji ne preferiram – iskrena je glazbena diva koja ima evergreen hitove kao što su "Skitnica", "Ja sam ti jedini drug", "Adio bella", "Na obali", "Povedi me", "Putevima vjetra" i mnoge druge.

Svojedobno je dobila i nadimak J.Zlo zato što je 2007. nastupala s reperom Neredom kao predgrupa planetarno popularnom reperu 50 Centu. Voditelju je otkrila bi li se ponovno voljela okušati u rapu i trapu.

– Voljela bih, a već imam iskustva. To je iskustvo koje ću pamtiti dok sam živa, upravo zato što to nije moj teren. Nikad u životu nisam repala, niti slušala rep. Sve se to iznenada dogodilo i kad sam shvatila da me čeka nastup, tome sam dala važnosti kako treba. Nisam upoznala 50 Centa i nismo mogli doći do njega. Samo sam ga vidjela u prolazu i bio je zgodan. Krik i aplauz koji sam doživjela u Domu sportova nikad neću zaboraviti, publika nas je stvarno lijepo prihvatila. Većinom su tu bila djeca, a oni te prihvate ili ne, a ja sam bila ugodno iznenađena. Ove godine me organizatori nisu zvali na ponovni koncert 50 Centa, ali mislim, što ću ja tamo... To što sam tada 2007. napravila, to se radi samo jednom u životu – simpatično govori pjevačica, koju je Ciganović pohvalio za elegantnu liniju i izgled.

– Potjerali su me s pilatesa. Inače uvijek volim da je humor prisutan, što god radila, pa čak i ako su u pitanju neke ozbiljne stvari. Tada sam na pilatesu bacila loptu i nešto smiješno rekla, i onda mi je instruktorica rekla da ako planiram nastaviti biti smiješna, da ne dolazim jer mi se ostale žene smiju i ne slušaju što ona govori – kaže Dalmatinka, koja sebe ne smatra zvijezdom, već sasvim običnom i skromnom osobom.

Za kraj razgovora dotaknuli su se još nekoliko zanimljivih tema, među kojima je i razlog njezine desetogodišnje diskografske pauze.

– Imala sam deset godina diskografske pauze i ne znam gdje je prošlo toliko vremena. Prebrzo je prošlo. Zadnji put sam 2010. snimila album "Dueti", a 2020. ponovno sam ušla u studio i snimila pjesmu. Radila sam i samim tim nisam osjetila tu pauzu. Stalno nastupam i pjevam. Pokojni Arsen znao je reći da se život troši kao kreda, i tu ima istine. Iako, mene život još nije potrošio – zaključuje Jasna Zlokić.

