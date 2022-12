Jasmin Stavros prvi put neće pjevati za Novu godinu, a otkrio je na kojem će to posebnom mjestu ispratiti 2022.

Jasmin Stavros ove godine po prvi puta Novu godinu neće dočekati sa svojom publikom, a otkrio je gdje će biti u zadnjim minutama 2022. godine i prvim minutama 2023. godine.

- Ovu Novu godinu ću dočekati u crkvi. Bit ću na misi, sa svojom ženom, prvi put u životu ne sviram Novu godinu, sviram dan prije, ali sam doček i Novu godinu ću biti u crkvi, to će biti nešto posebno. Misa je u 12, od 12 do 1 je klanjanje i to je super. Sa Isusom - ispričao je pjevač u razgovoru za IN magazin. Osvrnuo se i na prave vrijednosti tijekom ovih blagdana i objasnio zašto je važno postiti, a pogotovo na Badnjak.

- Vrlo je bitno, sad mogu reći s ove vjerske strane, da se stvarno taj Badnjak posti, a ne da se taj Badnjak provodi u prejedanju, previše se pije, kao sve na bazi ribe, ovo ono, pa se to pretjera. Ima ljudi koji su na kruhu i vodi, ja sam obično na kruhu i vodi, ali možda malo bakalara, to će bit sve, a ne sad puste ribetine, pa lignje, pa plate, pa vina… To ne ide uz Božić - kazao je Stavros. Naglasio je i kako u njegovoj obitelji pokloni ispod božićnog drvca nisu najvažnija stvar za Božić i oduvijek je kod njega riječ o jednostavnim poklonima.

- Cijeli život smo bili skromni, ne znam, za poklon netko dobije čokoladu, rukavice, čarape, takvi su to neki pokloni. Najvažnije je da smo skupa, da se družimo, da slušamo božićne pjesme, da se veselimo, da smo tu, nema previše nekog ceremonijala, i hrana je dosta skromna. Uglavnom preferiram, ribu i more, sve morsko, kozice, ribu, bakalar, lignje, ne previše, malo - rekao je pjevač.

