Jaka konkurencija za nagrade na petoj dodjeli Rock&Offa, objavljene su nominacije!

Na konferenciji za medije u “domu” nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off, zagrebačkoj Tvornici kulture, proglašene su nominacije za nagradu čije ćemo dobitnike saznati na istom mjestu 3. veljače ove godine.



Direktor nezavisne glazbene novinarske nagrade Krešimir Blažević, umjetnički direktor Hrvoje Horvat, voditelj stručne komisije nagrade Aleksandar Dragaš, glavni tajnik Unisona Davor Drezga, Krešimir Madunović, predsjednik uprave Iskona te Milan Majerović Stilinović u ime HDS Zampa otkrili su nominirane u 10 kategorija.



Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama "Rock&Off", "Pop&Off", "Rap&Off", "Elektro&Off" te "Jazz&Off". Deseta kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike“ koja će se odabrati na njihovim web stranicama (www.iskon.hr) od ponedjeljka, 16. siječnja. Na konferenciji za medije najavljena je još snažnija suradnja Rock&Offa i Iskona, a svi detalji će biti poznati u narednim mjesecima.

Da je glazbena 2022. godina bila itekako kvalitetna na hrvatskoj rock & off sceni dokazuje i više od 2000 prijedloga pristiglih za nominacije, a žiri sastavljen od 87 novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija nije imao nimalo lagan posao. U dva kruga su predložili, a zatim i nominirali izvođače za koje smatraju da su obilježili proteklu godinu te zaslužili mjesto među najboljima na petoj dodjeli nagrade Rock&Off.



Prošlogodišnja dobitnica dvije statue Rock&Offa, Bad Daughter, ove godine je dobila najviše nominacija, njih četiri. Čak 11 izvođača dobilo je po tri nominacije, a u nastavku donosimo pregled svih nominiranih.



Nominirani za Album godine ovoga puta donose široku lepezu žanrova, a u konkurenciji su, abecednim redom: Barbara Munjas - "Right Place & Right Time", Chui - "Zagreb - Berlin", Edo Maajka - "Moćno", Ether - "Bitke na makovim poljima", Ivan Grobenski - "Apocalipstick", J. R. August - "Still Waters" i St!llness - "Kocka je okrugla". Pjesma godine na petoj dodjeli nagrade Rock&Off mogla bi postati "Bite Your Tongue" Bad Daughter, "Nekad je bilo bolje" grupe Detour, "Trebaš li me" Eni Jurišić i Matije Cveka, "Život kao rijeka" Gorana Bareta, "Community" Ivana Grobenskog, "Don't Call Me Baby" Mary May ili "Evo me opet" Vojka V.

Veliki prasak godine po mišljenju žirija ovoga bi puta mogli postati Djeca!, Eliot Alma, Hram, Miach ili Tidal Pull. Dobitnica ili dobitnik će i ove godine ponijeti nagradu HDS Zampa u iznosu od 1500 eura, a svi bendovi će zasvirati na trećoj Rock&Off turneji.



Bad Daughter, Darko Rundek & Ekipa, Goran Bare & Majke, Hladno Pivo, Mary May, Pips, Chips & Videoclips i Porto Morto odmjerit će snage u kategoriji Koncertnog izvođača godine.



Rock&Off kipić godine ovoga bi puta mogao stići u ruke bendova Djeca!, Ministranti, Sleepyheads, The Black Room ili Tidal Pull. Napeto je i u kategoriji Pop&Off izvođača godine, a natječu se Anna Moor, Bad Daughter, Barbara Munjas, BluVinil i J. R. August.

Kompletan popis nominiranih možete provjeriti OVDJE.



Osim navedenih izvođača, organizatori Rock&Off-a čestitaju i svim predloženim bendovima od strane novinara.



Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.