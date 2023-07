Jadranka Kosor otvorila dušu: 'Očuha sam izbacila iz kuće kad mi je s 14 ušao u krevet i pokušao me dirati'

Nitko je nije mazio, ni život, ni politika, ni mediji, ali to je nije spriječilo na putu do uspjeha! Jadranka Kosor bivša premijerka, koja je uspjela slomiti sve prepreke i blokade koje su Hrvatskoj stajale na putu za članstvo u Europskoj uniji, niti otprilike se ne slaže s narodnom krilaticom - Što te ne ubije to te ojača! Ne, ne, skoro te ubije, obilježi te i boriš se s tim cijeli život, ali naučiš živjeti pojasnila je Kosor u gostima kod Tatjane Jurić u podcastu Skip Or Beep dostupnom na YouTube kanalu bravo! radija. Prisjetila se bolnog djetinjstva i oca koji ju je cijeli život ignorirao, očuha kojeg je izbacila iz kuće jer joj je kada je imala samo 14 godina ušao u krevet i krenuo je dirati, ali i muževa u koje nije bila zaljubljena.

Dok je krenula u školu i naučila pisati, ocu koji ih je ostavio kada je imala samo dvije godine Jadranka Kosor je počela slati pisma. Jednoga dana vratila su se sva zajedno – neotvorena. Zvala ga je na maturalni ples na koji on nije došao. Djeca su je tukla jer jedina u školi nije imala tatu, za njim je patila cijeli život, ali njega to nije diralo. Kada je postala predsjednica Vlade, novinari su ga pitali je li ponosan, a on je jedva izgovorio: Ja o toj osobi ne želim govoriti. Svejedno, otišla mu je na pogreb i njegovoj obitelji izrazila sućut.

Ja sam bila njegova kćerka...Meni nitko nije izrazio sućut. Svaki put sam samo osjetila prazninu, svaki put u svakom tom trenutku ja sam u tom smislu ostala mala curica od 7 godina koja čeka poštara na ogradi i čeka da se tata javi.

Mislim da je to meni jako puno pomoglo, da me je do te mjere očvrsnulo da sam kasnije bila otporna na sve udarce, jer što te više u životu može povrijediti od spoznaje da te vlastiti otac ne želi vidjeti?

Svi ostali udarci u životu su bili neusporedivo lakši od svega toga, tako da je to mene pripremilo za sve kasnije… Ta uzrečica ‘Što te ne ubije to te ojača’ - je nešto najgluplje što sam čula u životu! Ne, ne što te ne ubije, skoro te ubije. Što te ne ubije zamalo te ubije…

Udarce je često primala i to od najbližih, ali ih je stoječki podnosila. Nažalost, ni očuh nije bio bolji od bezosjećajnog oca.

Udarac očuha koji vam je ušao u krevet i krenuo vas je dirati? upitala je Tatjana Jurić bivšu premijerku. Ja sam svog očuha sa 14 godina, ja sama, izbacila iz kuće, pobacala mu sve stvari. U tom sam se trenutku postavila kao gazda familije, moja baka je uvijek govorila- odnos tebe i tvoje mame je takav da izgleda kao da si ti nju rodila, kao da je moja mama meni dijete. Ona je jako patila zbog odlaska tog očuha, ali ja sam rekla ili on ili ja. On više ne može živjeti ovdje…

Nije bilo lako, ali nije se žalila. Čini se kako sreće nije baš imala niti u ljubavi.

I moj prvi i drugi suprug su me osvojili doslovce tako što nisu prestajali, oni su gorjeli,… Nisam bila zaljubljiva, više sam bila oprezna. Udala sam se da ta njihova agonija prestane, jer ja to ne mogu gledati, da ne činim čovjeka tako nesretnim što ga ne želim.

Tatjana Jurić Kosor je upitala - Jeste bili zaljubljeni u njih? Pa mislim zapravo da ne – odgovorila je.

Život su joj čini se na neobičan način obilježili muškarci, inat i dokazivanje – sebi i drugima. Ponosna je jer je odigrala ključnu ulogu u posljednjoj fazi pregovora o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i unatoč pokušajima, neće nikome dozvoliti da preuzme te zasluge.

Sreću je pronašla u poslu, sinu Lovri ali i unuku. Prije godinu dana doživjela je najveći gubitak -ostala je bez majke koja joj je cijeli život bila podrška, no ni to je nije dotuklo.

Ljude je oduševila krijući se ispod maske Kraljice u popularnom televizijskom showu. Da se doista snalazi u svim životnim sferama i poljima potvrđuje i njezina nova deveta knjiga koja izlazi danas - Kraljica: Života ima i izvan politike - koja će pokazati njezinu drugu zaigranu, opušteniju i manje ozbiljnu stranu.

Za nju nema neugodnih pitanja, pa odgovore nije izbjegavala. Što je sve otkrila pogledajte u novoj sezoni podcasta Skip Or Beep, koji dva puta na mjesec možete pratiti na bravo! YouTube kanalu.

