Tihomir iz 'Braka na prvu' odgovorio na Manueline teške optužbe: 'Nikada se nisam ljutio na nju'

Tihomir Tomašić (50) i Manuela Milovanović (43) bili su kandidati posljednje sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji se emitirao na RTL-u. Manuela i Tihomir nisu se rastali u dobrim odnosima, štoviše sve je eskalirao nakon što je Manuela u javno iznijela brojne optužbe na Tihomirov račun, a on joj je sada odlučio i odgovoriti. U ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr rekao je kako ga ništa od toga nije iznenadilo te se s Manuelom nije dogodila ljubav. Nekoliko mjeseci kasnije, Tihomir je otkrio u kakvim su odnosima.

- Bio sam u Dubrovniku nakon 30 godina i sreo sam Manuelu s kojom se nisam vidio od snimanja 'Braka na prvu'. Prva naša reakcija je bio spontani zagrljaj. Tada nismo imali vremena sjesti na kavu jer je ona radila, ali smo dogovorili da ćemo se svakako čuti - rekao je Tihomir. Nesuglasice između njih dvoje obilježile su prošlu sezonu 'Braka na prvu'. Iako je na početku sve izgledalo idilično, nakon nekoliko tjedana druženja zaratili su pred kamerama i otada za njih dvoje više ništa nije bilo isto.

- S moje strane je i sada sve uredu. Nikada se nisam ljutio na nju i sve što sam pokušavao bilo je prijateljstvo - rekao je Tihomir.

Što se tiče ljubavi, kaže kako kod njega nema ništa novo. Uživa u solo životu, a ove godine dobio je i neke nove poslovne prilike.

- Preuzeo sam zastupništvo jedne tvrtke u Njemačkoj. Djelomično radim u uredu, a djelomično kod kuće. Zbog toga mogu putovati pa sam često i u rodnom Čakovcu - rekao je. O povratku u Međimurje za stalno, kaže, još ne razmišlja, no nikada ne zna što život nosi.

Podsjetimo, Manuela je u ožujku dala intervju za RTL u kojem je između ostalog istaknula da "ni u najluđim snovima s Tihomirom ne bi imala ljubavni odnos". Tada je otkrila i što joj je zasmetalo kod Tihomira. - Nakon izlaska iz showa izmijenili smo par poruka kad sam mu još jednom rekla koje sve kvalitete na posjeduje, iako nisam ni ja bez mana. No ako izvodim 'gospodina' po mjestima da upozna Zagreb i on uživa u tome, a ja to, naravno, plaćam, pa ga čak i odvedem na ručak kod roditelja jer je iznio problem što vodim Sašu, a njega ne, pa ni mojoj mami ne donese jednu čokoladu na taj ručak od nekoliko sljedova…, tad shvatite da bonton i kultura kojom sam odgajana nema nikakvih dodirnih točaka s dotičnim gospodinom i, oprostite, meni su to maniri i kvalitete, pa i bonton, a ne način razgovora i ponašanja pred kamerama - istaknula je Manuela.

Otkrila je tada i da ju nije povrijedilo što ju Tihomir za kraj nije htio zagrliti. - Kako vas može povrijediti netko tko vam nije bitan i tko vam je svojim postupcima pokazao da cijeni samo sebe i ono što je njemu bitno, bavi se obmanama i lažima da bi se svidio svima, a vas podcjenjuje iako ste uz njega? - odgovorila je Manuela.

