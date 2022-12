Jacques Houdek sasuo paljbu po dočeku vatrenih i Supertalentu: 'Debakl, sveopće revanje i tragedija'

Tisuće građana u nedjelju poslijepodne dočekali su brončane vatrene na zagrebačkim ulicama i Trgu bana Jelačića, a veliki dio građana prijenos dočeka pratio je i preko televizijskih ekrana. Već za vrijeme trajanja dočeka na društvenim mrežama osvanule su reakcije dijela javnosti koja nije krila svoje nezadovoljstvo načinom organizacije dočeka u centru Zagreba. Jedan od njih je i pjevač Jacques Houdek koji je sa svojom obitelji naše reprezentativce dočekao na ruti kojom su putovali prema centru grada, a potom se osvrnuo i na televizijski prijenos dočeka.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Doček naših VELIČANSTVENIH VATRENIH - na našu veliku žalost - debakl. Sveopće REVANJE i kaos. Gdje je nestao SADRŽAJ??? Gdje je koncept, režija, emocija? Kakve su to izvedbe? Voditelji jednako iritantni, nevjerojatno nešto... Gdje su kockice na koje smo tako ponosni, kao vizualni identitet? Gdje je neki video, film koji bi npr. povezao ova tri mega uspjeha naše reprezentacije; 1998/2018/2022? Vatreni su zaslužili daleko više. Čujem da je u publici na Trgu bio i legendarni Ćiro Blažević... U PUBLICI? Zaista? Nitko se nije sjetio čovjeka dovesti na pozornicu da kaže par riječi? Nakon što je gospodin Dalić onako predivno i ganutljivo posvetio broncu Ćiri... Pa kaj je z glavama? Šteta. Velika šteta! VATRENI, VI STE NAŠ PONOS! HVALA! Vaš uspjeh ostaje zapisan zauvijek! Sve ostalo je ionako nebitno. No, bitno je reći ISTINU!!! HRVATSKA IZNAD SVIH!!! ", poručio je Jacques.

Potom se osvrnuo i na završnicu Supertalenta, showa koji je već i ranije javno kritizirao.

"DIGRESIJA; A kaj se tiče Supertalenta... HAHAHAHAHAH! Evo, iskreno se nadam da će pobijediti onaj kuruzer kojeg jedna članica “stručnog” žirija obožava i tak otvoreno protažira. Jer... to je taj nivo, to je “to”. Pa toga nema ni na najamaterskijem festivalu kuruze i to one najrubnije... Trash samo takav! A sad, jel to SUPERTALENT? To prepuštam vama... Publika najbolje zna. Valjda. O žirijima sam već sve rekao davno. No, recimo još i ovo - kada u “STRUČNOM” ŽIRIJU imaš šatorske pevaljke, da odlučuju o tome tko je supertalent, onda imaš i takav rezultat finala “SUPER” talenta. Zato bi bilo baš mrak da taj lik pobijedi! Hahahaha, HIT! To bi stvarno bilo to. Odraz stvarnog stanja društva. Koga mi to slavimo danas, tko nama postavlja trendove i tko “INFLUENSIRA” na nas, na našu djecu??? Tragikomedija. Al’ ipak više - TRAGEDIJA.P.S. Šalu na stranu, ja bih da pobijedi Magic Leon! A mogu i Mia i Ivo, ajde, oni su mi super!", zaključio je Jacques u svojoj objavi, a njegova želja ubrzo se i ostvarila. Pobjedu u devetoj sezoni Supertalenta odnio je iluzionist Magic Leon.



