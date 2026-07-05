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PARANORMALNA ISKUSTVA

Pogrebnik otkrio najjezivija iskustva iz mrtvačnice: 'Osjetio sam kako me netko dodiruje po ramenu'

TikTok
VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 13:46

Javili su se i ožalošćeni građani; jedna je žena opisala kako osjeća prisutnost nedavno preminulog oca, dok je druga ispričala neobičan događaj s pregorjelom žaruljom koja se sama upalila. Mnogi su pohvalili Walshovo dostojanstvo i empatiju

Ako postoji zanimanje za koje biste očekivali da se susreće s paranormalnim, to su zasigurno pogrebnici, zar ne? Iako to nije pravilo za sve u struci, Jacob Walsh, poznatiji na društvenim mrežama kao "Yorkshire Funeral Director" iz Goolea, odlučio je na TikToku progovoriti o jezivim iskustvima s radnog mjesta. "Duhovi; jesam li ih vidio? Jesam li ih doživio?", zapitao se retorički u videu. "Osjetio sam prisutnost, obično u mrtvačnici, što je i razumljivo jer tamo počivaju oni o kojima brinem." Walsh priznaje da je isprva te neobične događaje pripisivao umoru zbog kasnih radnih sati, no s vremenom su se incidenti zaredali.

@yorkshirefuneraldirector #f #fyp #funeral #funeraldirector #for ♬ original sound - Yorkshire Funeral Director

"Definitivno sam osjetio tapšanje po leđima ili neke druge čudne stvari koje ne mogu objasniti. No, kako uvijek kažem, ne bojte se mrtvih, živi su ti koji će vas povrijediti." Na pitanje zašto bi ga duhovi tapšali po ramenu, Jacob nudi dirljivo objašnjenje: "Vjerujem da je to potvrda da radim ispravno i to mi je najvažnije. S pokojnicima uvijek razgovaramo, poželimo im dobro jutro i laku noć." Dodao je kako im se obraća s poštovanjem čak i tijekom higijenske njege, objašnjavajući im svaki korak procesa.

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"Ako nas promatraju, to je u redu. Ne znamo što nas čeka s druge strane i nisam ovdje da vam namećem svoje mišljenje", zaključio je. Njegova objava potaknula je i druge na dijeljenje priča. Jedan je kolega otkrio kako u sitne sate u mrtvačnici čuje korake, dok je drugi potvrdio slična iskustva u praznim prostorijama pogrebnog poduzeća. Javili su se i ožalošćeni građani; jedna je žena opisala kako osjeća prisutnost nedavno preminulog oca, dok je druga ispričala neobičan događaj s pregorjelom žaruljom koja se sama upalila. Mnogi su pohvalili Walshovo dostojanstvo i empatiju, poručivši mu: "Vi ste nevjerojatan čovjek, zato vam i zahvaljuju tim tapšanjem."
Ključne riječi
mrtvačnica sprovod pogrebnik smrt paranormalno duhovi showbiz

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