Thompsonov menadžer podijelio je detalje o koncertu u Vukovaru, a otkrio je i kada će glazbenik opet nastupati u Zagrebu

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću ponovno je izazvao veliko zanimanje javnosti, a o koncertu se oglasio i glazbenikom menadžer Zdravko Barišić. "Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12.000 Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", izjavio je u Dnevniku Nove TV. Dodao je i da će krajem kolovoza Thompson održati veliki humanitarni koncert u Vukovaru. "Uskoro ćemo održati konferenciju za medije na kojoj ćemo objaviti detalje. Kompletna zarada s koncerta ići će u humanitarne svrhe, prema želji i prijedlogu Marka Perkovića Thompsona", otkrio je.

VIDEO Pjesmom 'Ustani iz sjene' Thompson je otvorio koncert u Zaprešiću: 'Neka se večeras dogodi nešto lijepo'

Inače, koncert je Marko Perković otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a na prve taktove pjesme publika mu se odmah pridružila i njegov dolazak na pozornicu popratila je pljeskom, a prva pjesma je bila popraćena i pirotehničkim efektima. Sljedeća pjesma koju je izveo izazvala je jednako oduševljenje, a riječ je o pjesmi "Ravnoteža". "Hvaljen Isuse i Marija, dragi prijatelji i narode lipo vas je vidit, ne znam kako izraziti svoje zadovoljstvo, puno vas je došlo slušati i gledati. Moram priznati da su me slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu i taj koncert je ostavio veliki trag u mojoj karijeri i životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni, hvala vam na potpori i što pratite naš rad. Puno je ljudi radilo na tom koncertu, moj bend i ljudi koji sviraju sa mnom na bini i kojima se također zahvaljujem. Jesam li dobar ili nisam to vi procijenite, ali nastojim. Bitno je da se dogodilo nešto lijepo, neka se i večeras dogodi nešto lijepo, a imam osjećaj da hoće.", rekao je Thompson obraćajući se publici.