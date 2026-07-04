Večernji list
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Zastave, crna boja i šahovnica! Pogledajte stajlinge fanova koji idu na Thompsonov koncert
Brojni fanovi glazbenika Marka Perkovića Thompsona jedva su dočekali njegov novi nastup.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Thompson će danas održati koncert u Zaprešiću koji počinje u 21 sat.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Kao i na Hipodromu, u Areni, ali i na koncertima koje je glazbenik održao u drugim hrvatskim gradovima, obožavatelji su se odjenuli slično.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Većina ih nosi odjeću crne boje, zastave, ali i modne detalje s motivom šahovnice.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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