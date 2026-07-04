Zastave, crna boja i šahovnica! Pogledajte stajlinge fanova koji idu na Thompsonov koncert

Brojni fanovi glazbenika Marka Perkovića Thompsona jedva su dočekali njegov novi nastup.
Brojni fanovi glazbenika Marka Perkovića Thompsona jedva su dočekali njegov novi nastup.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Thompson će danas održati koncert u Zaprešiću koji počinje u 21 sat.
Thompson će danas održati koncert u Zaprešiću koji počinje u 21 sat.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Kao i na Hipodromu, u Areni, ali i na koncertima koje je glazbenik održao u drugim hrvatskim gradovima, obožavatelji su se odjenuli slično.
Kao i na Hipodromu, u Areni, ali i na koncertima koje je glazbenik održao u drugim hrvatskim gradovima, obožavatelji su se odjenuli slično.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Većina ih nosi odjeću crne boje, zastave, ali i modne detalje s motivom šahovnice. 
Većina ih nosi odjeću crne boje, zastave, ali i modne detalje s motivom šahovnice. 
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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