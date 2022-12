Tko je Magic Leon? U showu se prvi put pojavio prije 11 godina, a ono čime se bavi ljude ostavlja bez daha

Magic Leon ili pravim imenom Leon Žilavi (27) ostvario je svoj san i dokazao sebi, žiriju "Supertalenta" te voditeljima Igoru Mešinu i Frani Ridjanu da je zlatni gumb koji je dobio još na audiciji bio vrijedan! U uzbudljivoj završnici Supertalenta na Novoj TV Magic Leon sinoć je odnio pobjedu i postao bogatiji za 200.000 kuna. Leon je prije 11 godina već jednom stao na pozornicu "Supertalenta", kada nije uspio doći do svog sna, a ove sezone vratio u prvoj epizodi izbrušena talenta i uigranijih trikova te odmah zavrijedio zlatni gumb. Inače, Magic Leon profesionalni je mađioničar s više od deset godina iskustva i više od 3000 nastupa. Osim što je mađioničar, on je i popularni youtuber i influencer kojeg prati više od 220.000 ljudi na društvenim mrežama.

- Stvarno naporno radio proteklih 11 godina na usavršavanju svojih mađioničarskih vještina, a pogotovo 4 mjeseca prije same audicije. Sve je moralo biti savršeno za taj veliki dan. U ništa ne ulazim s pola energije jer prvenstveno moraš vjerovati sam u sebe da bi i drugi kasnije vjerovali u ono što im pokazuješ - kazao nam je Magic Leon u intervjuu koji smo odradili nakon njegova prolaska u polufinale. Tada nam je otkrio i da ga je pogodio neuspjeh koji je doživio prije 11 godina kada je prvi put stao na pozornicu Supertalenta.

- Kada sam prvi put sudjelovao u "Supertalentu", prošao sam audiciju, ali nisam ušao u polufinale. Tada me to dosta pogodilo jer sam mislio da ne vrijedim i da bih se možda trebao baviti nečim drugim, ali ljubav prema ovoj umjetnosti bila je mnogo jača te nisam dopustio da me bilo kakvi negativni komentari obeshrabre, već sam nastavio raditi na sebi i svojim izvedbama. Od tada do danas odradio sam više od 2000 nastupa diljem Hrvatske i šire. Najčešće su to nastupi tijekom sezone u hotelima i ostalim turističkim objektima, u kojima tijekom ljeta odradim više od sto nastupa - kazao je iluzionist koji se u trikove zaljubio još kao dječak.

- U ovom poslu najviše me privlači to što i dalje uspijevam pronaći trikove koji me ostave bez daha i svaki put se osjećam kao malo dijete kada pronađem nešto takvo. Zato sam se sada prijavio na "Supertalent", jer mislim da sam pronašao nevjerojatne trikove koji nisu nikada viđeni na našim prostorima, a usudio bih se reći ni na jednom drugom talent showu u svijetu - ističe Leon kojem su najveća podrška oduvijek bili roditelji.

- Roditelji i obitelj uvijek su me podržavali u mojim zamislima. Mama i tata bili su tu za mene kada sam počeo odlaziti na prve nastupe pa su me oni vozili i pomagali mi u realiziranju točki. Zapravo, nikada me nisu odgovarali od toga da budem mađioničar, što je jako bitno. Da nisam imao takvu podršku, vjerojatno bih se sada bavio nečim drugim - iskreno priznaje 27-godišnji Našičanin te kaže da se i danas zna susresti s raznim reakcijama okoline na ono što radi.

- Ljudima i dan danas zna biti čudno kada im kažem čime se bavim jer nije nešto što je uobičajeno, ali s vremenom ljudi vide da mi to ide pa prihvate i počnu uživati u trikovima. Do sada je već svima trebalo biti jasno kako mađioničari nisu ljudi s posebnim moćima koji se bave crnom magijom i bacanjem uroka hehe. Naravno da se radi o trikovima i principima s kojima ljudi nisu upoznati, pa ih mi mađioničari koristimo za stvaranje „čuda“. Uvijek će postojati oni koji imaju potrebe otkriti trik, ali zapravo na taj način uništavaju svu „čaroliju“. Ja osobno kada gledam drugog mađioničara, ne gledam s ciljem otkrivanja trika već s ciljem da uživam u „čaroliji“. Tako da to preporučujem i svima vama koji ovo čitate - ističe Leon.

Za kraj nam je otkrio i da se s 'nevjernicima' kada je u pitanju iluzionizam ne susreće često. - Ljudi koji dođu pogledati moju predstavu, odnosno nastup, shvate da moj cilj kao mađioničara nije prikazati sebe u nekom svjetlu nemogućeg ili nedostižnog, već iskreno se zabaviti i stvoriti pozitivan osjećaj kod ljudi koji gledaju, odnosno da se oni kao i ja opuste i dobro zabave uz trikove- zaključuje pobjednik devete sezone Supertalenta.

