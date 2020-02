Izgubio majku, s ocem nije u dobrim odnosima, ali zaljubio se u emisiji: 'Vidim se u braku s njom'

Dušan Golubovac jedan od farmera nove sezone Ljubav je na selu, odlično se složio s kandidatkinjom Goranom Vušović. Gorana mu se svidjela, a u kratkom razgovoru mu je otkrila zašto misli da nema konkurencije među drugim djevojkama.

- Smatraš li da ti je neka cura konkurencija? - pitao je Dušan. Gorana je odmah spremno kazala: - Moj Dušane, ja ti konkurencije tu nemam. Sve znam, skuhati, oprati, očistiti, radim, sa sela sam, pa tko mi može biti konkurencija? Čekaj da ti smotam pitu pa ćeš vidjeti šta je!

Dušan je kasnije otkrio što stvarno misli o Gorani.

- Vidim se u braku s Goranom. Ako bi se to ovako nastavilo kako je krenulo, nitko sretniji od mene!

Podsjetimo, Dušan Golubovac živi u rodnom mjestu Nikole Šubića Zrinskog, u selu Zrin, u kojem živi samo deset stanovnika.

- Do dućana ni ne možeš drugačije nego autom pa odem kad baš trebam. To je ili jednom u dva tjedna ili malo češće ako mi baš nedostaje nešto - otkriva Dušan koji se naučio brinuti sam za sebe nakon smrti majke i bake. - Uz mamu i baku sam naučio kuhati, a kad su one otišle, morao sam dalje sam. S tatom nisam u dobrim odnosima, a jedino koga imam su brat, snaha i njihovo dvoje djece koji žive u istom selu kao i ja - prepričava Dušan.

Dušan radi na svom poljoprivrednom imanju na kojem ima ovce, koze i krave. A zimi kada je manje posla, mladi farmer vrijeme voli provoditi u kuhinji.

- Znam mijesiti kruh, kuhati grah i odlično radim palačinke! - pohvalio se farmer koji je do sada imao 10-ak veza, a samo su dvije bile dulje. - U prvoj me vezi djevojka varala, a o drugoj ni ne želim pričati. Tražim iskrenu, pozitivnu djevojku - priznao je Dušan.

Mladi farmer ispričao je i jedno neugodno iskustvo koje mu se dogodilo prije nekoliko godina.

- Imao sam prije nekoliko godina bliski susret s vukom. Ja sam bio na biciklu, a on je stajao na brijegu i gledao me. Pobjegao sam glavom bez obzira. Pedalirao sam najbrže na svijetu iako sam bio jako umoran! - prisjetio se Dušan. Kako kaže, često ga je nakon toga znao susresti ponovno, no uvijek je bio u automobilu, piše RTL.