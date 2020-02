Farmer koji je pričom rastužio mnoge priznao: 'Već sam se zaljubio'

Josip Tratnjak iz Brda Cirkvenskog jedan je od kandidata nove sezone emisije 'Ljubav je na selu'.

Pomoćni kuhar, 20-godišnjak, na svom imanju uzgaja kokoši, patke te sadi kukuruz i ječam. Svoje slobodne vrijeme Josip provodi u šetnji sa psom ili pomaže susjedima na njihovim imanjima. Za sebe kaže da je smiješan i zabavan, i upravo takve djevojke i traži.

Srećom, već su ga oduševile neke djevojke. Svojim pojavama su ga ugodno iznenadile Tea, Vanja i Martina.

- Dobit ću infarkt. Idu bolja za boljom. Nisam se nadao da ću dobiti ovakve cure, mislio sam da ću dobiti neke koje su ćorave na jedno oko - kazao je Josip koji je dodao da se u jednu kandidatkinju nakon brzog spoja već zaljubio.

Foto: Privatni album

- Ona je definitivno moj tip osobe, tip cure kakvu ja želim. Zaljubio sam se u Martinu - priznao je.

Josipa život nije mazio. Iza svog osmijeha krije golemu tugu zbog velikih tragedija. Josip je ostao bez oba roditelja, a upravo zbog oca odlučio se prijaviti u show. "Iskreno, moj tata se veselio zbog toga i ja idem po njegovoj želji, ja ću mu ispuniti obećanje. Želim naći curu koja će me voljeti baš takvog kakav jesam. Rekao mi je to prije nego što je umro; kao da mi je htio reći da je sada sve na meni", rekao je Josip za RTL, pa nastavio: "Prije godinu dana sam ostao bez mame, a sada i bez tate, tako da mi nije bilo baš lako ovih par mjeseci. Ali morate krenuti dalje. Izabrati put i ići po tom putu", zaključio je Josip koji je svojom pričom mnoge ganuo do suza.

Najmlađi farmer ove sezone kasnije je kazao kako mu je bilo teško govoriti o obiteljskim tragedijama, a Marijana Batinić na to mu je rekla da mu se divi jer se prijavio i odlučio ispuniti želju svog oca.