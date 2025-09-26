Izgorjela kuća do temelja najpoznatijem bosanskohercegovačkom reperu! Nekoliko sati trajalo gašenje

Najpoznatiji bosanskohercegovački reper, 38-godišnji Jasmin Fazlić, poznatiji po umjetničkom imenu Jala Brat, doživio je ozbiljnu tragediju – njegova kuća potpuno je izgorjela u požaru. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, točnije nešto poslije tri sata u naselju Vrutci u Bosni i Hercegovini, gdje je izbio požar u jednoj od njegovih vikendica. Prema informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, vatra je brzo zahvatila objekt, ali su vatrogasci iz Kantona Sarajevo brzo reagirali i požar stavili pod kontrolu.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo potvrdili su da su u gašenju požara sudjelovala petorica vatrogasaca s dva vozila. "Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS s dva vozila je ugašen. Prema informacijama s terena, nema povrijeđenih osoba", stoji u njihovoj izjavi. Iako su nastojali brzo reagirati, uništena vikendica bila je potpuno devastirana.

Požar je prijavljen u 3:40 sati, a ugašen je tek u 6:30 sati. Uviđaj je trajao do 10:30 sati, a uz prisustvo vještaka protupožarne zaštite, preliminarna istraga pokazala je da su uzrok požara bile neispravne instalacije u objektu. Prema informacijama iz MUP-a Bosanskohercegovačkog kantona, ovaj događaj je registriran kao nesretan slučaj, s obzirom na to da nije bilo elemenata kaznenog djela.

Jala Brat, zajedno s Bubom Corellijem, čini jedan od najpoznatijih reperskih dvojaca u Bosni i Hercegovini, a i šire u regiji. Njihove brze rap pjesme i energični nastupi osvojili su srca mlađih generacija, koje su njihovi najveći obožavatelji. Njihova popularnost u posljednjim godinama kontinuirano raste, a pjesme i video spotovi koje objavljuju broje milijunske preglede na YouTubeu i drugim društvenim mrežama. Upravo je ta masovna podrška obožavatelja omogućila da se usmjere prema vrhu glazbene scene u regiji, a njihov utjecaj i dalje raste.