Ivo izbacio Tamaru, Ivica opet ljubio, a Tonijeva obitelj sumnja u njegov izbor: 'Valentina ovdje? Nisam sigurna'

Kišnu večer u Lipovljanima Ivica i cure odlučili su skratiti razgovorom i druženjem, ali i spačkama. Ivica je, znajući da se Ivana jako boji zmija, podmetnuo jednu gumenu i čekao njezinu reakciju, no ona je ipak pobijedila strah i primila je u ruke. Zlatko je svoje odabranice odlučio impresionirati kulinarskim umijećem pa je pripremao čobanac, a nije trebalo dugo da se Blanka i on posvađaju oko idealnog recepta: „Nemoj me učiti, molim te!“ „Češće dobijemo jezikovu ruku nego nešto normalno“, šalila se Bernardica na farmerov nagao karakter. Toni je svoje cure upoznao s obitelji i prijateljima, a Valentina je s njim sjedila na čelu stola, pohvalivši se da je imala glavnu ulogu u organizaciji.

„Voli šefovati“, poručila je Tonijeva sestra pa joj kazala da, ako želi doći u Slavoniju, mora prihvatiti slavonsko. „Ja prihvaćam samo svoje“, uzvratila je Valentina, „U jednu ruku mi je stalo do mišljenja njegove mame i sestre, a u drugu ruku nije, iskreno. Dosta mi je da se ja borim da se svidim nekome... Ako se sviđam njemu, to je dovoljno. Ne moramo živjeti tu, možemo živjeti sami i, ako je normalan, tako će i napraviti“. Tonijeva sestra poručila je kako si Toni i Valentina, po njezinu mišljenju, baš i ne pašu, a favoritkinja joj je Vivien jer je iskrena. „Vivien je top cura, može osvojiti svakoga... Baš top cura“, kazao je i farmer pa su njih dvoje skupa pokrenuli i karaoke.

Zbog Valentininih sarkastičnih komentara za stolom reagirao je čak i Toni pa joj rekao da se malo smiri. „Nadam se da nisam slijep u ljubavi“, dodao je. „Nisam sigurna je li Toni moj muškarac“, iživcirana Valentina je poručila suznih očiju pa napustila feštu jer nije mogla gledati kako pjeva s Vivien. „Valentina ovdje? Nisam sigurna“, zaključila je njegova sestra. Željko je Petru, Mariju i Vesnu poveo na kupanje na jezero Sabljake. Vesna se ponudila da će svog farmera namazati kremom, a njemu se to svidjelo, pa joj je uzvratio tu uslugu. Mariju je hranio breskvom, iznenađen koliko se opustila.

Darko svoje cure vodi na bazen, a dobro raspoloženje nije im kvarila ni kiša. One su obećale da će ga naučiti plivati, a dobio je čak i pojas za spašavanje. „Nije mi bilo svejedno i onda su dale sve od sebe da uspijem“, kazao je u strahu, a cure su ga bodrile. A iako je jako cijenio Gabrijelinu i Anamarijinu pomoć, ipak je najviše pohvalio Brankičino bodrenje izvan bazena: „Ja sam se zaljubio u nju prvog dana kad smo se upoznali“. Prvi farmer koji će izbaciti jednu svoju damu je Ivo. Tamara je mislila da je spašena: „Još uvijek sam sigurna u tu ljubav između mene i Ive... Teško mi je reći koju bi od njih dvije mogao izbaciti.“

Ivo je priznao da slijedi teška odluka, a tremu nije mogao sakriti. Svaku damu je pohvalio, a nakon sekundi iščekivanja kazao je kako kući ide – upravo Tamara! Priznala je da nije očekivala, no kazala je kako mu ne zamjera. Katica je smatrala da je to zato što ga je Tamara previše kontrolirala. Ilija je za dame organizirao natjecanje u pravljenju pite, a sve je pažljivo nadgledao. Iako je pokazala najveći pobjednički duh, Mirjani se tijesto raspalo pa je tražila izgovore, a na kraju i odustala. Po Ilijinom stručnom sudu, Ruža je odnijela pobjedu i zaslužila nagradu – odlazak frizeru.

Nakon fešte i Valentinine reakcije, i Vivien je imala razloga za ljutnju. Naime, Tonijevi prijatelji su je u haljini bacili u bazen pa je ostalima prepričavala što se dogodilo. Valentina je podbola Antonelu za Tonijevog prijatelja s kojim je na fešti razgovarala: „Nešto su se spanđali... Dopisuju se, bili su dvije večeri zajedno...“ „Nemam s Nikolom ništa, zašto ne bih mogla pričati s njegovim prijateljem!“ branila se Antonela.

A prije prvog izbacivanja, Željko je svoje cure htio testirati koliko dobro kopaju pa ih je poveo u vrt. Marija je željela farmeru skinuti majicu, a Vesna je to protumačila kao taktiku da stalno bude uz njega. Upravo Mariju Željko je istaknuo kao pobjednicu. U isto vrijeme, Mirjana je još žalila što baš ona nije pobijedila u pravljenju pite, a Mariji je ta samouvjerenost išla na živce. Ilija je svoju Ružu vodio na zasluženu frizuru pa je pao čak i poljubac. Ivo je Katicu i Milenu poveo u Valbandon, gdje su mogli vidjeti kako je izgledao život u antičko doba, a kod Ivice je dan završio bocom istine i škakljivim pitanjima.

„Ja imam snage boriti se protiv Ilone, i mogla bih se izboriti, samo bi mi trebala jedna noć“, poučila je Ivana. Na Ilonin nagovor, Ivica je poljubio Ivanu. Ivica je pitao Ilonu bi li bila spremna na život s njim. „Vjerojatno bih, ali došla sam tu da se upoznamo. Vrijeme će pokazati svoje“, poručila je neodlučno. „Izazivam te da me poljubiš“, kazao joj je. „Hajde, samo da obavimo“, odgovorila mu je pa ga poljubila. Ivana je smatrala da će Ilona kad-tad povrijediti Ivicu jer mu neće uzvratiti osjećaje. Novi dan na imanjima obilježit će ispadanja, a tko ide kući, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

