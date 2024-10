Filip Zubčić već je tri godine u ozbiljnoj vezi, evo tko je Ana koja mu je otela srce

Filip Zubčić, jedan je od naših najuspješnijih skijaša i poznat je po tome što ne voli previše pričati o svom privatnom životu, a pogotovo o ljubavnim vezama. Na svojim društvenim mrežama ne dijeli često fotografije iz privatnog života, ali u nekoliko navrata podijelio je par fotki s djevojkom Anom Vukojom s kojom je u vezi zadnje tri godine.

Ana je završila kineziološki fakultet te se kao i Filip, bavi sportom i ona je 12 godina trenirala i natjecala se u ritmičkoj gimnastici, a onda se posvetila treninzima mladih. Na društvenim mrežama Ana kroz objave na Instagram storyjima daje uvid u to kako ona i Filip provode zajedničko vrijeme. Čak i kad su na odmoru uživaju u brojnim aktivnostima i zajedno i vježbaju. Prije nego se zaljubio u Anu pričao je o tome kakve djevojke voli.

- Volim vesele djevojke. Ona ne mora voljeti skijanje ili biti sportski tip, ali moramo kliknuti. Želim djevojku kojoj će biti jasan moj način života, a ne da me opterećuje izjavama kako me nikada nema kod kuće. Ne volim ljubomoru i posesivnost. Trenutačno su mi samo gluposti na pameti, već imam isplanirano kamo ću i kako nakon sezone pa se ozbiljna veza sada ne uklapa u moj lifestyle. Ali lako je to sada reći, znamo da takve stvari dođu nenadano i da im se ne možeš oduprijeti. Ljubav ne pita, ona pogodi - ispričao je u jednom intervju i rekao kako je jednom izjavio kako više voli plavuše.

- Jednom sam rekao da više volim plavuše, ali to ne znači da ne zamjećujem ostale djevojke. Javljaju mi se na društvenim mrežama, a tu i tamo odgovorim. Fotografirao sam se bez majice za Men’s Health pa im se možda to svidjelo - priznao je Filip koji se na kraju ipak zaljubio u plavušu.