'Majka je tamo odvela Harryja i mene. Nikad prije nisam bio na nekom sličnom mjestu i bio sam zabrinut jer nisam znao što mogu očekivati'

Na britanskom ITV-u 30- i 31. listopada će u dva nastavka biti prikazan dokumentarac princa od Walesa. Dokumentarac nosi naziv 'Prince William: We Can End Homelessness' i kroz dokumentarac cilj je bio pokazati kako kraljevska obitelj nudi jedinstven pogled na svoj petogodišnji put kroz Homewards program, koji ima za cilj pokazati da se beskućništvo diljem Velike Britanije može iskorijeniti. Kao najava dokumentarca na ITV-u je 26. listopada objavljen isječak koji je privukao veliku pažnju jer u tom isječku William nakon gotovo četiri godine spominje svog brata Harryja u javnosti.

U spomenutom video isječku William se prisjeća kako ga je njegova pokojna majka, princeza Diana, prvi put upoznala s problemom beskućništva kada je njega i njegovog mlađeg brata Harryja odvela u The Passage, britansku dobrotvornu organizaciju koja pomaže beskućnicima. - Majka me odvela u The Passage; odvela je tamo i Harryja i mene. Mislim da sam tada imao oko 11 godina, možda 10 godina. Nikad prije nisam bio na nekom sličnom mjestu i bio sam zabrinut kada smo išli tamo jer nisam znao što mogu očekivati - govori William u videu te dodaje:

- Moja se majka kao i uvijek smijala i šalila sa svima i to je na kraju bilo jako opušteno i ugodno druženje. Sjećam se da sam u to vrijeme nekako razmišljao: 'Pa, ako svi nemaju dom, svi će biti jako tužni.' Ali bilo je nevjerojatno koliko je to bilo sretno okruženje.

Prisjetio se i kako je tom prigodom razgovarao s beskućnicima, s nekima od njih igrao je šah i tada je počeo shvaćati da ne žive svi u uvjetima u kakvima živi njegova obitelj. - Kada si prilično malen, samo misliš da je život ono što vidiš u svom okruženju, nemaš pojma što se događa izvan tog kruga i sjećam se kako sam se osjećao kada sam spoznao da postoje ljudi koji spavaju i žive na ulici - ispričao je u videu.

Princ William od 2019. godine pokrovitelj je dobrotvorne organizacije The Passagea koja brine o beskućnicima i često posjećuje ovu organizaciju. U intervjuu za Newsweek 2017., Harry je također govorio o tom iskustvu kada je s Williamom i mamom posjetio The Passage. - Moja je majka imala veliku ulogu u tome da mi pokaže običan život, pa je tako mene i brata upoznala i s beskućnicima. Mama se trudila da imamo doticaj sa stvarnošću - rekao je tada Harry. Odnosi između Williama i Harryja su i dalje napeti i braća ne komuniciraju otkako je Harry sa suprugom Meghan preselio u Ameriku i odstupio je sa svojih kraljevskih dužnosti.

