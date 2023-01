Ivana Polančec netočno odgovorila na 13. pitanje u Milijunašu i otišla kući s 5000 eura

Četvrtak navečer vrijeme je za novu epizodu kviza 'Tko želi biti milijunaš', a u jučerašnjoj emisiji prva natjecateljica je bila Ivana Polančec iz Koprivnice. Ivana je natjecateljica koja svoj nastup u kvizu nastavlja te je na početku jučerašnje emisije imala osvojenih 18.000 eura i čekala su je još tri pitanja.

Prvo je otvorila pitanje za 34.000 eura gdje je zatražila pomoć. Publiku je pitala koji grad prema popisu stanovništva iz 1910. godine je imao 57.755 stanovnika i bio drugi najveći na području današnje Hrvatske. Ponuđeni odgovori bili su: Split, Osijek, Pula i Varaždin. Publika je najviše, 56 posto glasova, dala Varaždinu, 23 posto glasovalo je za Split, dva posto manje za Osijek, dok Puli nije dodijeljen niti jedan posto glasova.

Ivana je poslušala publiku pa je kao konačan odgovor odabrala Varaždin. No, točan odgovor bio je Pula te je Ivana kviz napustila s iznosom od 5000 eura, novčanom nagradom koja se nalazi na drugom pragu.

Inače, Ivana je u prošloj emisiji s lakoćom odgovarala na pitanja te došla do onog 13. Prvu pomoć tražila je na 11. pitanju koje je glasilo: Robespierre je bio istaknuti član koje grupacije koja se za revoluciju borila iz najviših klupa Konventa? A – kordeljera, B – žirondinaca, C – fejana ili D – montanjara? Džoker zovi je rekao kako bi izabrao kordeljera ili montanjara pa je Ivana zatražila i drugog džokera pola pola te tako došla do točnog odgovora – montanjara.

Odgovor na iduće, 12. pitanje, Ivana je dala bez džokera, iako nije bila u potpunosti sigurna. Pitanje je glasilo: Kako se zove slavna slika u čijoj pozadini visi još jedna slika. Odlučila se za odgovor D, odnosno, Whistlerova majka.

Nakon emisiji saznalo se i kako je simpatična Koprivničanka, koja je po struci magistra arheologije i anglistike te radi u osnovnoj školi, kći političara Damira Polančeca, bivšeg potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva u vladama premijera Ive Sanadera i premijerke Jadranke Kosor. Osim Ivane, Polančec ima i sina Brunu. Ljubitelji kvizova Ivanu su ranije mogli zamijetiti i u Potjeri. Iza nje su dva nastupa u kvizu u kojem je debitirala 2019. godine, a svoju je sreću još jednom okušala prošle godine.

Dodajmo kako je nakon Ivane, u jučerašnju emisiju došao natjecatelj Emir Asani s Cresa koji je svojim znanjem i uz pomoć džokera osvojio 18.000 eura te odlučio uzeti taj iznos. Emir je na pitanju za 34.000 eura kazao kako odustaje jer nije siguran u odgovor, a da je nastavio natjecanje osvojio bi i ovaj iznos jer odgovor koji je planirao ponuditi bio bi i točan.

