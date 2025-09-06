Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJE OSAM GODINA

FOTO Ovo je pobjednik prve sezona 'Života na vagi', izgubio je u showu 45 kg, a sada izgleda ovako

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 08:00

Ivan Krolo priznaje da su mu sudjelovanje i stečena disciplina promijenili sve – od zdravlja do privatnog života

Splićanin Ivan Krolo, pobjednik prve sezone popularnog showa Život na vagi, i osam godina nakon završetka emisije nastavlja privlačiti pažnju javnosti – ne skandalima, nego upornošću i promjenama koje su mu doslovno spasile život. U show je ušao sa 130 kilograma, a izašao 45 kilograma lakši. Danas priznaje da su mu sudjelovanje i stečena disciplina promijenili sve – od zdravlja do privatnog života. „Da nije bilo toga, vjerojatno ne bi bilo ni mene. Imam autoimunu bolest bubrega i višak kilograma za mene bi značio smrt. Show mi je donio život, curu, posao, sve ono dobro što danas imam“, rekao je Ivan za Story.

Iako je jedno vrijeme radio u slastičarnici, taj posao nije dugo trajao. „Svi su se čudili kako mogu odoljeti kolačima, ali ja nisam probao ni jedan. Nisam ljubitelj slatkoga“, priznaje.  Krolo je jednom prilikom istaknuo da mu je iskustvo u showu pomoglo i psihički. „Volim disciplinu i raspored. Treninzi su mi bili gušt, a uspio sam se osloboditi anksioznosti. Bilo je teških trenutaka, znao bih se izolirati, ali kasnije je sve krenulo nabolje. Najvažnije je početi vjerovati sebi.“

Osim zdravlja show mu je donio i ljubav s RTL-ovom producenticom Ivanom Šimac,. „Odmah nakon showa osjetili smo da postoji nešto više. Brzo smo počeli živjeti zajedno i evo, nikada se nismo posvađali. Kažu da je sedma godina krizna, pa ćemo i to pregrmjeti“, kaže kroz smijeh. Par planira i vjenčanje, no još uvijek nisu odabrali datum. Sam Krolo priznaje da je nakon emisije vratio desetak kilograma, ali se ubrzo vratio zdravim navikama. „Ne važu se često, ali zadovoljan sam svojim izgledom“, otkriva. A njegova partnerica otvoreno priznaje da je od početka vjerovala u njegov potencijal. „Cijelo vrijeme sam govorila da će biti zgodan kad smršavi. Kad sam vidjela rezultate, pomislila sam: 'Eto, bila sam u pravu.' Ispalo je da sam ga gurala i privatno, pa me zezaju da sam od njega napravila projekt. Ali jednostavno smo se zaljubili.“

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Ključne riječi
showbiz život na vagi Ivan Krolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

'večera za 5'

Povratak omiljene emisije! Nove epizode serviraju uzbudljivu jesen, a vještine će pokazati i strastvene nogometašice

Omiljena emisija iz sezone u sezonu privlači gledatelje, a njezina popularnost pravi je fenomen u televizijskom eteru. 'Večera za 5' fokusirana je na pokazivanje raznolikosti kuhinja diljem Lijepe Naše, ali i pokazivanjem vještina i preferencija kandidata, amaterskih kuhara koji rado prezentiraju jela nastala u toplini njihovih domova. Emisija se vraća u ponedjeljak.

Učitaj još