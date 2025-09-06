FOTO Ovo je pobjednik prve sezona 'Života na vagi', izgubio je u showu 45 kg, a sada izgleda ovako

Splićanin Ivan Krolo, pobjednik prve sezone popularnog showa Život na vagi, i osam godina nakon završetka emisije nastavlja privlačiti pažnju javnosti – ne skandalima, nego upornošću i promjenama koje su mu doslovno spasile život. U show je ušao sa 130 kilograma, a izašao 45 kilograma lakši. Danas priznaje da su mu sudjelovanje i stečena disciplina promijenili sve – od zdravlja do privatnog života. „Da nije bilo toga, vjerojatno ne bi bilo ni mene. Imam autoimunu bolest bubrega i višak kilograma za mene bi značio smrt. Show mi je donio život, curu, posao, sve ono dobro što danas imam“, rekao je Ivan za Story.

Iako je jedno vrijeme radio u slastičarnici, taj posao nije dugo trajao. „Svi su se čudili kako mogu odoljeti kolačima, ali ja nisam probao ni jedan. Nisam ljubitelj slatkoga“, priznaje. Krolo je jednom prilikom istaknuo da mu je iskustvo u showu pomoglo i psihički. „Volim disciplinu i raspored. Treninzi su mi bili gušt, a uspio sam se osloboditi anksioznosti. Bilo je teških trenutaka, znao bih se izolirati, ali kasnije je sve krenulo nabolje. Najvažnije je početi vjerovati sebi.“

Osim zdravlja show mu je donio i ljubav s RTL-ovom producenticom Ivanom Šimac,. „Odmah nakon showa osjetili smo da postoji nešto više. Brzo smo počeli živjeti zajedno i evo, nikada se nismo posvađali. Kažu da je sedma godina krizna, pa ćemo i to pregrmjeti“, kaže kroz smijeh. Par planira i vjenčanje, no još uvijek nisu odabrali datum. Sam Krolo priznaje da je nakon emisije vratio desetak kilograma, ali se ubrzo vratio zdravim navikama. „Ne važu se često, ali zadovoljan sam svojim izgledom“, otkriva. A njegova partnerica otvoreno priznaje da je od početka vjerovala u njegov potencijal. „Cijelo vrijeme sam govorila da će biti zgodan kad smršavi. Kad sam vidjela rezultate, pomislila sam: 'Eto, bila sam u pravu.' Ispalo je da sam ga gurala i privatno, pa me zezaju da sam od njega napravila projekt. Ali jednostavno smo se zaljubili.“