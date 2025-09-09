Stiže nam jako grmljavinsko nevrijeme: Jedna regija prva na udaru

Diljem Hrvatske danas prevladava djelomice sunčano i vrlo toplo vrijeme, no već od večernjih sati sa zapada zemlje stiže promjena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena , dok su u Istri već danas lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine procijenjena je na više od 60 posto .

Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će na snazi biti upozorenja na opasno vrijeme za kninsku, splitsku i riječku regiju, a za veći dio Hrvatske proglašena je razina potencijalno opasnog vremena – sve zbog kiše i grmljavinskih oluja.

Foto: DHMZ

Kako prognozira HRT, u utorak su u istočnoj Hrvatskoj prevladavali sunčani uvjeti, uz jutarnju maglu i temperature od 15 do 17 °C, dok su dnevne dosezale i do 30 °C. No već tijekom poslijepodneva sa zapada je stizalo sve više oblaka. Središnja Hrvatska imala je sličan obrazac – sunčanije prijepodne, a zatim postupno naoblačenje, uz rijetke pljuskove i temperature do 28 °C.

Na zapadu zemlje ujutro je bilo djelomice sunčano uz lokalnu maglu, no već poslijepodne u Istri su se razvili pljuskovi s grmljavinom, navečer i izraženiji. U Gorskoj Hrvatskoj zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar, dok je na sjevernom Jadranu jačalo jugo. U Dalmaciji je još prevladavalo sunčano vrijeme, no uz jačanje juga i jugozapadnjaka do večeri je stiglo naoblačenje. Tijekom noći na srijedu porast će vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a temperature se kreću od 16 do 22 °C ujutro te do 29 °C danju.

Najizraženija promjena očekuje se u srijedu i četvrtak. Kiša će biti češća, ponegdje i obilna, uz grmljavinu i lokalno nevrijeme. Uz pljuskove će puhati jako i olujno jugo, zbog čega su moguće urbane i bujične poplave. Na Jadranu će osobito izraženo nevrijeme biti u srijedu, kada se očekuju jaki pljuskovi i obilna kiša u kratkom vremenu. U četvrtak će jugo slabjeti, a zatim će u petak okrenuti na sjeverozapadnjak, uz postupno smirivanje vremena i razvedravanje.