Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DHMZ UPALIO ALARME

Stiže nam jako grmljavinsko nevrijeme: Jedna regija prva na udaru

Kaštel Stari: Olujno nevrijeme tijekom noći zahvatilo šire splitsko područje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/5
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
09.09.2025.
u 07:40

Uz pljuskove će puhati jako i olujno jugo, zbog čega su moguće urbane i bujične poplave

Diljem Hrvatske danas prevladava djelomice sunčano i vrlo toplo vrijeme, no već od večernjih sati sa zapada zemlje stiže promjena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok su u Istri već danas lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine procijenjena je na više od 60 posto .

Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu će na snazi biti upozorenja na opasno vrijeme za kninsku, splitsku i riječku regiju, a za veći dio Hrvatske proglašena je razina potencijalno opasnog vremena – sve zbog kiše i grmljavinskih oluja.

Foto: DHMZ

Kako prognozira HRT, u utorak su u istočnoj Hrvatskoj prevladavali sunčani uvjeti, uz jutarnju maglu i temperature od 15 do 17 °C, dok su dnevne dosezale i do 30 °C. No već tijekom poslijepodneva sa zapada je stizalo sve više oblaka. Središnja Hrvatska imala je sličan obrazac – sunčanije prijepodne, a zatim postupno naoblačenje, uz rijetke pljuskove i temperature do 28 °C.

Na zapadu zemlje ujutro je bilo djelomice sunčano uz lokalnu maglu, no već poslijepodne u Istri su se razvili pljuskovi s grmljavinom, navečer i izraženiji. U Gorskoj Hrvatskoj zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar, dok je na sjevernom Jadranu jačalo jugo. U Dalmaciji je još prevladavalo sunčano vrijeme, no uz jačanje juga i jugozapadnjaka do večeri je stiglo naoblačenje. Tijekom noći na srijedu porast će vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a temperature se kreću od 16 do 22 °C ujutro te do 29 °C danju.

Najizraženija promjena očekuje se u srijedu i četvrtak. Kiša će biti češća, ponegdje i obilna, uz grmljavinu i lokalno nevrijeme. Uz pljuskove će puhati jako i olujno jugo, zbog čega su moguće urbane i bujične poplave. Na Jadranu će osobito izraženo nevrijeme biti u srijedu, kada se očekuju jaki pljuskovi i obilna kiša u kratkom vremenu. U četvrtak će jugo slabjeti, a zatim će u petak okrenuti na sjeverozapadnjak, uz postupno smirivanje vremena i razvedravanje.

Sredinom idućeg mjeseca velika promjena na granicama: Što donose nova pravila
Ključne riječi
pljuska kiša grmljavinsko nevrijeme vremenska prognoza

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Zbregov
Zbregov
08:36 09.09.2025.

nikad čuli za takve "regije"...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još