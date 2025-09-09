FOTO Kamena ljepotica za 2.5 milijuna eura: Pogledajte ovu luksuznu vilu u blizini Dubrovnika
U mjestu Orašac, nedaleko od Dubrovnika, prodaje se samostojeća kamena vila. Riječ je o prostranoj katnici s ukupno sedam soba i stambenom površinom od 300 četvornih metara, smještenoj na okućnici veličine 560 četvornih metara.
Kuća je u potpunosti namještena i luksuzno uređena te se dugi niz godina koristi za luksuzni turistički najam. Nekretnina se nalazi u mirnom i zelenilom okruženom području, s prelijepim pogledom na more i okolne otoke. Zahvaljujući orijentaciji, vila je izložena velikoj količini sunca tijekom dana.
Uz dvije parkirne pozicije, kuća raspolaže brojnim dodatnim sadržajima uključujući bazen, jacuzzi, saunu, vanjski roštilj, vrt, dvorište i vrtnu kućicu. Također, objekt ima pet ili više kupaonica s toaletom, a među opremom su i perilica posuđa, tuš kabina te kada.
Od sigurnosnih značajki tu su protuprovalna vrata i alarmni sustav, a objekt je kategoriziran energetskim razredom A. Kuća ima i više vanjskih prostora za boravak – balkon, lođu i terasu. Cijena nekretnine iznosi 2.500.000 eura.