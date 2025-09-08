'Ma što pričaš?, dreknuo je na odvjetnicu. Ona je uzvratila: 'Što ti to vičeš na mene?'

Proces Mamić: slučaj koji je oborio nogomet i pravosuđe – tim je riječima najavljena knjiga "Časni suče, znamo se", o suđenju braći Mamić, a koju potpisuje Suzana Lepan Štefančić. Ravno je deset godina kako je započeo kazneni progon Zdravka i Zorana Mamića, a pretvorio se u pravosudnu i društvenu epopeju. Iznjedrio je čitav niz novih procesa, pa tako i protiv trojice sudaca, ogolio hrvatski nogomet, ali i pravosuđe.



Postupak protiv braće Mamić tijekom svih tih deset godina za Večernji list pratila je Suzana Lepan Štefančić. Što se sve događalo, od iskaza do ispada i anegdota u sudnici, opisala je u knjizi "Časni suče, znamo se". Naslov je objavljen u izdanju nakladničke kuće Despot Infinitus d.d.