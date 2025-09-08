Naši Portali
PIKANTERIJE S MEGA SUĐENJA MAMIĆU

'Ma što pričaš?, dreknuo je na odvjetnicu. Ona je uzvratila: 'Što ti to vičeš na mene?'

VL
Autor
Večernji list
08.09.2025.
u 14:59

Kazneni progon koji se pretvorio u pravosudnu i društvenu epopeju. Donosimo izvatke iz iz knjige Suzane Lepan Štefančić

Proces Mamić: slučaj koji je oborio nogomet i pravosuđe – tim je riječima najavljena knjiga "Časni suče, znamo se", o suđenju braći Mamić, a koju potpisuje Suzana Lepan Štefančić. Ravno je deset godina kako je započeo kazneni progon Zdravka i Zorana Mamića, a pretvorio se u pravosudnu i društvenu epopeju. Iznjedrio je čitav niz novih procesa, pa tako i protiv trojice sudaca, ogolio hrvatski nogomet, ali i pravosuđe.

Postupak protiv braće Mamić tijekom svih tih deset godina za Večernji list pratila je Suzana Lepan Štefančić. Što se sve događalo, od iskaza do ispada i anegdota u sudnici, opisala je u knjizi "Časni suče, znamo se". Naslov je objavljen u izdanju nakladničke kuće Despot Infinitus d.d.

Komentara 3

Avatar Hrvatski-Nevini-Vitez
Hrvatski-Nevini-Vitez
15:20 08.09.2025.

Nedaj se Zdravko Mamiću hrvatski nevini vitez BiH domoljubne izbjegljićke klase.

KU
Kujttim
15:59 08.09.2025.

Upravo je u ovom članku opisan kraj Zdravka Mamića. Kad je uzeo Čedu Prodanovića i Jadranku Sloković, onda je na rasprave trebao dolaziti miran. Mir u sudnici i poštivanje suda, tj. držanje pred sudom je osnovni uvjet da dobiješ manju kaznu. Ali, Zdravko je išao težim putem. Svađao se sa sudskim vijećem, ušao je u vrlo ružnu i nepristojnu raspravu s Čedom i Jadrankom, potplaćivao je suce, davao im, pa uzimao natrag skupocjene satove, onda je još zatvorio trojicu korumpiranih sudaca Županijskog suda u Osijeku. Kada se zamjeriš Čedi i Jadranki, kada ih na onaj način poniziš, onda moraš biti i spreman da kazna neće biti 4 godine 10 mjeseci, nego 6 godina 6 mjeseci. Ali ne bojim se ja za Zdravka jer on je uvijek bio hazarder, samo što se ovdje kockao s prevelikim iznosom.

NI
nikola13782
15:50 08.09.2025.

budaletina, lopov i nasilnik

