Prvi tenisač svijeta nakon osvajanja US Opena donio odluku koja je šokirala: Ovom se nitko nije nadao

Iako mu je pobjeda u sinoćnjem finalu protiv Jannika Sinnera istodobno donijela krunu na US Openu i prvo mjesto na ATP listi, španjolski tenisač Carlos Alcaraz (22) najviše se ponosi time što je cijeli turnir odigrao na visokoj razini.

"Povratak na prvo mjesto ATP liste bio je jedan od ciljeva koje sam si zadao za ovu godinu. Još je bolje kad ti pobjeda u finalu donese Grand Slam titulu i čelno mjesto ATP renkinga. No, najviše se ponosim time kako sam odigrao cijeli turnir, uspio sam zadržati visoku razinu igre čitava dva tjedna. Mislim da mi je ovo najbolji turnir koji sam odigrao u dosadašnjoj karijeri", izjavio Alcaraz, koji se je vratio na prvo mjesto ATP liste po prvi puta nakon 2023. godine.

On je u nedjelju u finalu US Opena pobijedio velikog rivala Talijana Jannika Sinnera sa 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Do naslova je došao izgubivši samo jedan set, u finalu protiv Sinnera. Alcaraz i Sinner susreli su se u tri ovogodišnja finala na Grand Slam turnirima. Španjolac je slavio u Roland Garrosu, iako je u tom finalu gubio sa 0-2 u setovima. Sinner mu je uzvratio u finalu Wimbledona, a sade je na US Openu opet slavio Alcaraz.

Samo dan nakon osvajanja US Opena donio je iznenađujuću odluku i otkazao nastup za reprezentaciju Španjolske u Davis Cupu protiv Danske. Najbolji igrač svijeta se za to odlučio jer bi promjena podloge (Španjolci s Dancima igraju na zemlji) loše utjecala na njega nakon velikih napora na betonskoj podlozi na US Openu. Umjesto Alcaraza, za Španjolsku će nastupiti Jaume Munar.