FOTO Popularni HRT-ov voditelji ranije je ljubio Ivaniševićevu suprugu, a danas imaju zanimljiv odnos

HRT-ov i radijski voditelj Ivan Vukušić, danas, 8. rujna slavi svoj 44. rođendan! Ovo je već drugo slavlje u kratkom periodu za voditelja, nakon što je krajem kolovoza na Instagramu objavio da je dobio drugo dijete, no nije otkrio spol djeteta, a ni ime. “Život je čudo. Zahvalni i presretni. A. V. 23. 8. 2025.”, napisao je uz fotografiju iz rodilišta. To je bio slučaj i preklani. Voditelj je iskoristio istu formulu. Inicijali i datum rođenja. “Hvala ti živote J. V. 2. 7. 2023.”, napisao je tada, također uz fotografiju iz rodilišta. Očito je kako je Ivanu ovo bio najljepši uranjeni poklon za rođendan!

Podsjetimo, Vukušić je od 2022. godine u braku sa samozatajnom Ivonom Ivković koja se rijetko pojavljuje u javnosti. Ona je inače stomatologinja koja rodom dolazi iz Splita. Vukušić je krenuo kao voditelj večernjih emisija na lokalnim televizijama, ali ubrzo se probio do ‘velike pozornice’ gdje je između ostalog, godinama obnašao dužnost suvoditelja popularne TV emisije The Voice. Uz televizijske gaže, mnogi ga pamte i iz radijskog etera. Bio je urednik i voditelj jutarnjeg programa na nekoliko različitih postaja. Od samih početaka istaknuo se smislom za humor, a najčešće u paru nastupa s Ivom Šulentić.

FOTO Nikolina Pišek objavila prepisku s misterioznim muškarcem na Tinderu, evo što joj je napisao

Ako se prisjetimo, prije lijepe Splićanke voditelj je ljubio dvije manekenke - Moniku Hiržin i Ninu Savić. Jednom prilikom otkrio je i što ga privlači na djevojkama. - Srce ne laže. Instinkt govori sve. Oči prije svega... Ne boja i oblik, nego ono u njima. Nikada nisam pogriješio i uvijek sam znao od koga što mogu očekivati. Kad je riječ o damama, ne postoje kriteriji i šablone. Kad si mlađi, možda nekako nasjedaš na trendovski isfurane komade, ali s iskustvom počneš primjećivati ono nešto. Nekada bih bio lud za ovim presličnim curama kojih je prepun Instagram, a danas su mi potpuno nezanimljive - izjavio je za Story 2017. godine.

Velika zanimljivost u njegovu privatnom životu je i to da je Vukušić u dobrim odnosima s tenisačem Goranom Ivaniševićem, s čijom je suprugom Nives, svojedobno bio i u ljubavnoj vezi. - Jeste li ikada razmijenili iskustva - upitala ga je voditeljica Tatjana Jurić u podcastu "Skip or Beep". - Nismo, iako nije da nismo imali prilika. Valjda su gospoda u nama pobijedila - odgovorio je Vukušić. Otkrio je da s Goranom ponekad i zaigra partiju tenisa te da bivši tenisač nije sklon razbijanju reketa kada igra s njime. U istom je razgovoru otkrio i da nije sklon varanju u vezi te da su mu trebale godine da prebrodi jedan prekid.

FOTO Ella Dvornik nakon što je progovorila o razvodu, došla na ovu rundu brakorazvodne parnice

- Nema varanja. Varanje je kao pojam rezerviran za one rokerske dijelove života. Ili si u vezi ili imaš rock'n'roll. Ne ići stalno iz veze u vezu. Preporučujem rock'n'roll za mentalnu higijenu, za malo nadoći – kazao je i dodao da misli kako ljudi varaju kada im nije stalo. - Mislim da je lakše oprostiti kada ti nije stalo, kad si s nekim u odnosu, ali nije zapravo to to - zaključio je Vukušić.