FOTO Prezgodna Žanamari proslavila 44. rođendan! Evo kako se mijenjala tijekom godina

Danas svoj 44. rođendan slavi pjevačica i influencerica Žanamari Perčić.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Žanamari domaća javnost osim po glazbi prepoznaje i po objavama na društvenim mrežama gdje često ističe svoju figuru do koje dolazi napornim vježbanjem.
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Pjevačica često pokazuje i vježbe koje radi, a u nekoliko prilika je i o tome progovorila. 
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Kako se Žanamari mijenjala tijekom karijere pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto:
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
