FOTO Okupile se zvijezde serije 'Bitange i princeze'! Pogledajte kako danas izgledaju

Glumac Tarik Filipović često se javlja na društvenim mrežama, a ovoga puta otkrio je da se družio s kolegama skojima je igrao u hit domaćoj seriji 'Bitange i princeze'. Tarik je otkrio da se družio s dijelom ekipe te su zajedno pozirali u Zagrebu,.

"Bitange i princeza. Spojili su nas Zaprešić Boysi na snimanju svog novog spota. Nedostaje Mila Elegović. A tako je dobro vidjeti ih opet", napisao je uz fotografiju s Reneom Bitorajcem, Hrvojem Kečkešom, Draženom Čučekom i Natašom Dangubić.

Podsjetimo, serija koja slovi kao domaća verzija popularnih "Prijatelja" pratila je mlade ljude koji su bili cimeri i susjedi te je imala nekoliko sezona.

Inače, glumac i voditelj javlja se često na društvenim mrežama, a jednom je prilikom tako otkrio da je posjetio kolegicu Jadranku Matković (73) u Domu za starije osobe Medveščak u Zagrebu, a taj je dirljivi susret izrodio i prekrasnu ideju. U suradnji s Kazalištem Kerempuh i Fiji grupom, Tarik je odlučio svim korisnicima doma uljepšati dan izvedbom svoje hvaljene monodrame "Ćiro".

- Ponekad se najljepše ideje rode spontano, iz susreta, razgovora i prijateljstva. Tako je bilo i ovog puta, kad je Tarik Filipović posjetio svoju dugogodišnju kolegicu Jadranku Matković u Domu za starije osobe Medveščak. Rodila se tad ideja da kazalište uljepša svakodnevicu svim korisnicima doma. Stoga je Tarik, u suradnji s Kazalištem Kerempuh i Fiji grupom, odlučio izvesti svoju hvaljenu monodramu Ćiro pred publikom doma. I bilo je čarobno. Stanari doma su uživali, Tarik također, a ideja se pretvorila u smijeh, suze i još jedno neponovljivo kazališno iskustvo. Inicijativa je, nadamo se, tek početak lijepe tradicije - poručili su iz Kazališta Kerempuh, dok je sam Tarik izjavio: - Došli smo malo razveseliti naše starije sugrađane. Kažu da je smijeh lijek i da produžava život pa idemo u akciju - poručio je.

Ovo nije prvi put da Tarik Filipović pokazuje brigu i veliko srce za svoju cijenjenu kolegicu. Nedavno je Jadranku privatno posjetio u društvu supruge Lejle Filipović i njezine majke, a tu je lijepu gestu također podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama.