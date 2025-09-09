Vučić europarlamentarce u Srbiji nazvao ološem, stigao mu bolan odgovor iz Bruxellesa

Oštra reakcija stigla je iz Bruxellesa nakon posljednjih izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naime, europska povjerenica Marta Kos poručila je da vrijeđanje zastupnika Europskog parlamenta, koji su prošlog petka nazočili prosvjedu u Novom Sadu, pokazuje zabrinjavajuće shvaćanje demokracije u Srbiji te dodatno potkopava međunarodnu reputaciju zemlje.

„Imamo problem u Beogradu“, naglasila je Kos nakon sastanka s austrijskom ministricom vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger u Beču. Dodala je kako je neprihvatljivo da se članove Europskog parlamenta naziva „ološem“, jer takva retorika ne samo da vrijeđa europske institucije već i nanosi štetu samoj Srbiji.

“In Belgrade we have a problem,” warns 🇪🇺 Commissioner Marta #Kos after her meeting with 🇦🇹’s foreign minister in Vienna.



Kos warned that “when members of the European Parliament are called scum, it reveals a questionable understanding of democracy,” concluding that President… pic.twitter.com/uLMu4rjkje — Adi Ćerimagić (@adicerimagic) September 8, 2025

Povjerenica je podsjetila vlasti u Beogradu na obveze koje su preuzeli pred predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i pred njom osobno. Prema njezinim riječima, Srbija se mora usredotočiti na obećane reforme – neovisno pravosuđe koje može učinkovito voditi borbu protiv korupcije, osiguravanje slobodnih i neovisnih medija te donošenje izbornog zakona koji će jamčiti da jedino volja građana određuje većinu u parlamentu. Istaknula je i da građani imaju pravo na prosvjede, ali je naglasila da nasilje i vandalizam moraju prestati te da policija mora djelovati u skladu s temeljnim pravima i demokratskim standardima.

Podsjetimo, Vučić je zastupnike Europskog parlamenta koji su došli u Novi Sad nazvao „najgorim ološem koji se tamo okupio“, optužujući ih za grubo miješanje u unutarnje poslove Srbije. Uz to je upozorio da će svatko tko, kako je rekao, pokušava uništiti Srbiju izvana, biti procesuiran prema zakonima zemlje.

Od kraja prošle godine Srbija je suočena s valom prosvjeda i blokadom obrazovnih ustanova koje su pokrenuli studenti i građani. Oni prosvjeduju nakon tragedije od 1. studenog prošle godine, kada je u urušavanju nadstrešnice na Glavnom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu poginulo 16 ljudi.