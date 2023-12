Ivana Paradžiković o Badnjaku: 'Kao djeca, jedva bi dočekali badnje jutro da izrecitiramo ovu rečenicu'

Novinarka i voditeljica Ivana Paradžiković javila se na društvenim mrežama i otkrila kako provodi Badnjak. Ivana je uz to ispričala i jedan običaj koji se u njezinoj obitelji poštivao. Naime, novinarka i voditeljica objavila je jedan selfie na kojem se vidi kako se posebno našminkala za ovaj dan te otkrila:

- Čestitam vam Badnji dan, Adama i Evu, da budete živi i zdravi. Kao djeca, jedva bi dočekali badnje jutro da izrecitiramo ovu rečenicu, jer tko prvi čestita dobije nagradu od roditelja! Jutros me mama pretekla, bila je brza…ali sam se zato ja uredila posebno za nju. Mislim da je vidjeti dijete sretno, najljepši božićni poklon roditelju. Grlite ih i volite dok su još s vama - poručila je emotivna Ivana te uz to istaknula da putuje kući za Božić.

Inače, Ivana se često javi na društvenim mrežama te govori o privatnom životu i putovanjima. Sa svojih 26 tisuća pratitelja često dijeli priče o planinarenjima kojima se bavi u posljednje vrijeme .Nedavno se tako javila s Velebita.

- Ovdje i sada. Na velebnom Velebitu. Bez prošlosti. Bez budućnosti. Bez analiziranja što je bilo ni što će biti. Samo sada. Ovaj zalazak sunca na Balinovcu. Osjećaj vjetra na licu. Smrznutih prstiju i nosa. Nedavno sam sina pitala kakva sam bila osoba, a kakva sam danas. Dječački iskreno odgovorio je kao iz topa: 'Pa mama nije te nikad bilo, a i kada si bila doma, nisi bila prisutna. Uvijek su bili neki tuđi životi, tuđi problemi koje si rješavala' - počela je svoju objavu na Instagramu.

- Živjela sam na autopilotu, kao i većina vas, priznajte. U paralelnom svemiru, vječito na mobitelu, dok je stvarni prolazio kraj mene. Dovezla bi se doma da uopće ne znam kojim putem sam došla. Gubila sam ključeve, mobitel, glavu. Bila uvijek dostupna svima…osim sebi. O ovome će vam svatko reći tko se zaljubi u planine: one te natjeraju da se vratiš! Povežeš sa sobom, sa sadašnjošću. Ali nemojte misliti da je lako, jer nije. Nekad je naporno, teško, iscrpljujuće. Tada da bi uspio moraš se fokusirati. Biti prisutan. Zovu to mindfulness. Pomnost! U tim trenucima čuješ cvrkut ptica. Mirišeš šumu. Osjetiš toplinu sunca na licu. Čuješ škripanje snijega pod nogama. Doista okusiš hranu koju jedeš. Kunem se, i pašteta gore ima božanski okus. Tamo u visinama, uglavnom nema signala pa ta dva dana provodim u offline modu. Sada sam sigurna, to je najbolji poklon koji sam si priuštila. Poslušajte me. Nemojte da vam život prolazi bez vas u njemu - poručila je Paradžiković.

