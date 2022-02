Ivan Pažanin: Lijepo kad vam laskaju, a pogotovo kad me uspoređuju s Robertom Redfordom

Ivan Pažanin, chef iz Splita koji je zahvaljujući showu "Tri, dva, jedan - kuhaj!" postao i prepoznatljivo TV lice, od ponedjeljka je opet na ekranu RTL-a u novoj sezoni tog kulinarskog showa i ispričao nam je sve o novim natjecateljima, kako se nosi sa slavom, je li bio hrabar potez otvoriti restoran u Splitu u jeku pandemije i još štošta.

Zanimljivi natjecatelji očekuju nas u ovoj sezoni showa "Tri, dva, jedan - kuhaj!", Španjolac koji živi u Istri, kirurg, najstarija natjecateljica...

Mogu reći da su kandidati vrlo zanimljivi, no najvažnije je da ozbiljno pristupaju kuhanju, da imaju veliku želju i dovoljno znanja za početak kuhanja. To je ono što nam treba i čemu se veselim, mislim da će zbog toga ova sezona biti kulinarski vrlo kvalitetna i jako zanimljiva i gledateljima i nama kao žiriju.

Jeste li u kontaktu s nekima od prijašnjih kandidata i je li itko od njih kasnije nastavio kulinarsku karijeru?

Jesam, u kontaktu sam s nekoliko kandidata iz prijašnjih sezona. Neki od njih su jako kvalitetni i ostvareni ljudi koji i dalje žive za kulinarstvo i grade karijeru u tom smjeru. Divan je i lijep osjećaj vidjeti da su neki natjecatelji uspjeli nakon showa "Tri, dva, jedan - kuhaj!" ostvariti svoje snove.

U jeku pandemije otvorili ste novi restoran u Splitu, kako poslujete i koliko je bilo riskantno u ovo vrijeme poduzeti takav korak?

Uvijek je riskantno, a posebno u današnje vrijeme. No ja volim svoj posao, volim otvaranje i stvaranje restorana, a to je formula uspjeha – voljeti svoj posao. Jako sam sretan kako je sve na kraju ispalo i kakva je dobra energija stvorena oko mog restorana. Ali to nije kraj, uskoro otvaram još jedan restoran, sve ćete čuti na vrijeme.

Je li vam se ikad dogodilo da vam gost vrati tanjur zato što nije zadovoljan i kako se nosite s kritikama gastronomskih kritičara?

Nije mi se još dogodilo da mi vrate baš cijeli tanjur, ali znalo se dogoditi da traže manje promjene na tanjuru. To je uvijek neugodan osjećaj, ali to je dio posla i na to se jednostavno treba naviknuti. Kritike su uvijek bolne, ali s vremenom se na njih naviknete, no važno je i od koga kritika dolazi – tko ju je uputio, napisao i koliko je mjerodavan. Vrlo se brzo otkrije tko nije relevantan da komentira našu struku. Kritika me ne pogađa previše jer smatram da sam se već dokazao, stekao povjerenje i jednostavno uživam u svome poslu. A na kraju, moji gosti su mi najvažniji i najmjerodavniji.

Koliko vam je televizijski angažman na RTL-u pomogao u poslu, je li vam i taj medijski interes pomogao da možda lakše ostvarite neke poslovne zamisli?

Televizijski angažman na RTL-u mi je svakako dobro došao. To je u početku bilo novo, odlično iskustvo za mene, i još uvijek to jest. To iskustvo stvorilo je i dio moga karaktera i moje osobnosti. No medijski angažman u poslovnom smislu ima i svoju težinu. Jer da spojite sudjelovanje u emisiji i posao u kuhinji trebate se jako potruditi i dobro organizirati. Iako mi ponekad nije bilo jednostavno balansirati između tih dviju obveza, najvažnije je da sam uspio i jako sam sretan zbog toga.

Zovu vas i Robertom Redfordom malih ekrana, laska li vam to?

Uvijek je lijepo kad vam laskaju, a pogotovo kad me uspoređujete s Redfordom. Tko mene voli, volim i ja njega. (smijeh)

Nije tajna da mnogi chefovi imaju problema s kilogramima jer su stalno okruženi hranom, kako vi uspijevate održati liniju?

Zapravo, ni sam ne pazim previše, ali sam stalno u nekom pogonu pa mislim da je zato još uvijek sve pod kontrolom. Najvažnija je fizička aktivnost i kretanje.

Jeste li strogi u kuhinji, što tražite od svojih zaposlenika i je li vam teško u "Tri, dva, jedan - kuhaj!" dati loše ocjene?

Kada je posao u pitanju ponekad znam biti strog, to je dio posla chefa, no sve ovisi o situaciji. U emisiji "Tri, dva, jedan – kuhaj!" nije mi toliko teško dati loše ocjene ako pojedino jelo i kandidati to zaslužuju, ali i niska ocjena je uvijek dobra sugestija. Ponekad je kritika dobra kako biste iz nje nešto naučili.

Uživate li više u jelima visoke gastronomije ili vam je veći gušt pojesti nešto iz bakine kuhinje, što je vaš "comfort food"?

Uživam u svemu, ovisi kako se u tom trenu osjećam. U posljednje vrijeme preferiram bakinu kuhinju, vraćam se okusima djetinjstva. A moj "comfort food" je ono što mi dođe pod ruku pa to sa zadovoljstvom pripremim.

Čega uvijek mora biti u vašem hladnjaku i za koga vam je najveći gušt kuhati?

Mora biti sira, jaja, pancete i maslina. No i luka, češnjaka, domaće salse, tjestenine, riže i zamrznutog temeljca – to uvijek dobro dođe. Najviše volim kuhati za meni drage ljude i tome se uvijek posebno veselim.

