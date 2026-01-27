Burno od prvog trenutka! Kandidatkinje u 'Gospodinu Savršenom': 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'

S emitiranjem na platformi Voyo počela nova, peta sezona reality showa Gospodin Savršeni, u kojem se mlade dame bore za srce jednog od dvojice muškaraca, rukometaša Karla i modela Petra, a dame su nakon dolaska u vilu tek saznale da postoje dvojica Savršenih. Naime, sezona je počela s brzim spojevima na kojima se pojavio samo jedan neženja, a svaki od njih je od 14 djevojaka trebao odabrati njih 12 koje ulaze u show. Naravno, djevojke tu informaciju nisu imale do ulaska u vilu kada je i postalo jasno da se situacija komplicira. To je izazvalo lavinu komentara i zbunjenosti među kandidatkinjama. "Bit će kaos", zaključila je jedna kandidatkinja dok je druga priznala: "Jedva čekam da vidim kakav je drugi Gospodin Savršeni."

Kako su se nove stanovnice vile okupljale, počelo je odmjeravanje snaga. Komentari su frcali na sve strane, a neke su već procjenjivale tko im je konkurencija. "Oni koji su glasni nemaju baš puno samopouzdanja", rekla je jedna od njih dok je druga zaključila: Bit će kaos definitivno."

Foto: RTL

Prava pomutnja nastala je kad su shvatile da su bile na spojevima s različitim muškarcima. Pitanja su se nizala, sumnje rasle, a iznenađenje se pretvorilo u ozbiljnu strategiju. "Sviđa mi se što su dvojica jer onda i mi cure isto imamo pravo na izbor", komentirala je jedna kandidatkinja.

Tijekom večeri razgovori su postajali sve napetiji, a podjele sve vidljivije. Kako je večer završila, bilo je jasno jedno - igra je tek počela, a odnosi su već ozbiljno uzdrmani. "Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi", zaključila je jedna kandidatkinja, najavljujući burne nastavke koji tek slijede.

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija

Podsjetimo, kroz prvu epizodu smo upoznali Savršene, ali i djevojke koje će se boriti za njih. Tako je Karlo tijekom upoznavanja doživio pravo iznenađenje. On je na jednom spoju shvatio da je kandidatkinja djevojka koju već poznaje od ranije, zbog čega je njihov susret u prvoj epizodi bio još neobičniji i emotivniji.

"Malo sam se, moram priznati, šokirao", otkrio je, dok je pokušavao obuzdati iznenađenje na licu. Kandidatkinja, također vidno zatečena, nije mogla sakriti zbunjenost: "Bila sam izgubljena totalno, nisam znala kako da reagiram, ni što da mu kažem", priznala je. Gospodin Savršeni je kasnije objasnio cijelu situaciju: "Život je fascinantan stvarno".

Karlo je u prvoj epizodi ispričao i svoju životu priču, a radi se o emotivnoj ispovijesti o svom djetinjstvu, koje nije bilo nimalo lako. "Nisam imao baš lagano djetinjstvo. Rano sam ostao bez oca i jednostavno sam morao preuzeti neku odgovornost i raditi po tom pitanju za svoju obitelj", rekao je Karlo. "Moj tata je uvijek tu za mene", dodao je u suzama. "To što mi se nažalost dogodilo u životu me naučilo da je život kratak i da živim punim plućima", zaključio je Karlo.