Ivan je najteži kandidat dosad: Zbog viška kilograma ne mogu više imati djece

Nakon tri uspješne sezone i 2085 skinutih kilograma, došlo je vrijeme za novi početak 16 novih kandidata, četvrte sezone 'Život na vagi'. U povijesnom kaštelu, koji je nekad pripadao Frankopanima, kandidati su imali svoje prvo javno vaganje. Pred svojim najbližima otkrili su dugo čuvanu tajnu - koliko imaju kilograma prije nego su ušli u show.

Načelnik vinodolske općine Marijan Karlić bio je gost prve emisije, a u razgovoru s Marijanom Batinić, rekao je da je klima u kojoj će kandidati živjeti i više nego pogodna za njih. ''Dolje je more, gore su planine i kada se sve pomiješa i kad senjska bura lagano zapuše, dobivamo jednu prekrasnu ariju koju ima samo Vinodol'', objasnio je Karlić.

Marijana je najavila nove kandidate, a prvi je led probio i na vagu stao Marino Marušić (26). Konobar po zanimanju, u zadnje vrijeme ne radi jer se, otkriva, ne može probijati oko stolova, pa stoga dostavlja pizze. ''Jednu ostavim, drugu pojedem!'', nasmijao je sve prisutne Marino. No, njegova priča je tužna. Otac mu je nedavno umro od posljedica moždanog udara, a zadnja želja mu je bila da Marino smršavi te da ne završi kao on. ''Nadam se da ću smršavjeti i bar mu jednu želju ispuniti'', zaključio je Marino. Kad je stao na vagu ona je pokazala 167,1 kilogram. ''Imam skoro više kilograma nego centimetara'', rekao je Marino.

Sara Sitarić (18) je najmlađa kandidatkinja showa. ''Moj najveći problem je debljina i oduvijek sam bila najdeblja u društvu i nikad nisam imala normalnu težinu. Uvijek me strah hoće li netko moći proći od mene, hoću li uspjeti sjesti u busu u stolicu…'', ispričala je Sara svoju priču te dodala da misli da je razočarenje roditeljima. ''Možda su oni htjeli nešto drugo, a došla sam ja, ovako, s ovim problemom kojeg se teško rješavam. Ne želim da se moji roditelji osjećaju loše zbog mene'', kazala je Sara dodajući da ona druge želi učiniti sretnima. ''Sanjam o danu da budem sretna sa sobom'', zaključila je 18-godišnjakinja koja je maturirala taman na dan prvog snimanja. Da je Sari teško boriti se s kilogramima, i uz to i sa svojom okolinom koja je ne prihvaća, otkrila je pred svima. ''Kada izađem van, kažu mi da tu izlaze 'ribe', a ne debela stoka, i tako…'', tužno je ispričala. Kad je stala na vagu ona je pokazala 137,7 kilograma.

Foto: RTL

Ivan Filipović (26) dolazi iz Štitara, a nastavnik je geografije. ''Nikad nije lako s ovoliko kilograma. Ja sam tip koji voli pokazivati, mahati rukama kada priča, koji se voli kretati, a ja ne mogu to s ovoliko kila odraditi svoj posao kako bi trebao'', otkrio je Ivan koji je jedini u svojoj obitelji ima problema s težinom. ''Želim smršavjeti da budem zdrav!'', kazao je Ivan koji u slobodno vrijeme svira gitaru. Na pitanje kada je zadnji put imao djevojku, Ivan je odgovorio da je nije imao nikad. Ivanu je vaga pokazala 183,8 kilograma.

Julija Bošnjak (51), dolazi iz Opuzena, a rodom je iz Sarajeva. Marijani je otkrila da živi sama. '' Unatrag dvije godine sam pokopala oca, prije toga dvije godine ranije, brata, prije brata pomajku, i na kraju sam ostala sama'', rekla je Julija. Vaga joj je pokazala 135 kilograma. ''Želim se dovesti u red i biti i drugima poticaj jer ima još kandidata u mojem susjedstvu', kazala je Julija nakon što je saznala koliko ima kilograma.

Držislav Šušak (49), dolazi iz Belog Manastira, a ima suprugu i sina Mislava koji ima cerebralnu paralizu, a koji se rodio dva mjeseca prije, pa, otkriva Držislav, nisu znali hoće li uopće preživjeti. ''Upornošću njegovom i našom, voljom i borbom je postao odličan i dobar mladić', otkrio je Držislav koji zbog svoje težine ne može ni na plažu ni kupanje. ''Teško je ovisnost pobijediti ali ja moram sada nešto napraviti za sebe jer sam dobio i dijabetes i visok tlak'', rekao je, dodajući da više nema isprike. ''Najviše me strah bolesti i da supruzi nakalamim još i sebe u kolicima. Najveća želja mi je ispuniti svom sinu želju da sjednemo na avion, odemo u Liverpool i pogledamo utakmicu!'', otkrio je Držislav kojem je vaga pokazala 190,8 kilograma.

Marijana Džolić (42) koju prijatelji od milja zovu Maca, dolazi iz Zagreba, a probleme s kilogramima, priznala je, ima od malih nogu. Budući da su joj roditelji ugostitelji oduvijek je mogla birati što će jesti. ''Nalazim se u začaranom krugu, izgubim pet kila – dobijem sedam'', rekla je Marijana te dodala da su joj suprug i djeca velika podrška. ''Svojoj sam kćeri dala obećanje da ću uspjeti i pokušat ću zbog nje izdržati što više jer me ona i prijavila u show'', zaključila je. Kada je stala na vagu Marijana je imala 125,9 kilograma. ''Neće ostati ovako!'', zaključila je Marijana kada je vidjela svoju kilažu.

Nea Jurković (25) dolazi iz Kastva, medicinska sestra je već 10 godina, a u show se prijavila jer je previše puta pokušala smršavjeti sama i nije uspjela. Otkrila je da se s diskriminacijom susrela u stomatološkoj ordinaciji i u jednoj trgovini kada je tražila posao. Nei je vaga pokazala 144 kilograma. ''U meni je jedna pozitivna, iskrena i draga osoba koja bi voljela živjeti punim plućima, ali ova lopta oko mene me sputava u svemu što ja volim'', rekla je Nea te dodala da i danas jede skrivećki što nije znala ni njezina mama koja joj je došla kao podrška.

Vladimir Gurka (29) dolazi iz Zagreba i bivši je sportaš, te nekadašnji reprezentativac u hokeju, a problem s težinom počeo je u njegovim 20-ima kada se prestao profesionalno baviti sportom. Hokejom na ledu bavio se 16 godina, a danas trenira djecu. ''Ne bih želio dobiti neku bolest ili da mi počnu otkazivati organi'', rekao je Vladimir koji je kroz dan, priznaje, znao popiti šest litara gaziranog pića, a doktor mu je rekao ako nastavi ovim tempom da bi uskoro mogao dobiti dijabetes. Vladimiru je vaga pokazala 180,2 kilograma. ''Nisam znao koliko imam kilograma!'', iznenadio se Vlado.

Foto: RTL

Lidija Tomić (36) dolazi iz Karlovca, a odmalena je imala problema s kilogramima, a danas, kaže da najviše jede kada je tužna ili je netko živcira. Otkrila je da joj je prije godinu dana, na godišnjicu braka, preminuo suprug. ''Borim se, svaki dan mi je novi. Bila sam jako loše jer je veliki to šok'', rekla je Lidija dodajući da je preminuo od uboda stršljena. ''Probudili smo se, a nakon 15 minuta njega više nije bilo, i zato idem iz dana u dan'', zaključila je Lidija. Budući da nitko nije znao koliko ima kilograma, svi su se iznenadili baš kao i ona kad je vaga pokazala 118,1 kilogram.

Danijela Pavić (20) dolazi iz Dugog Rata, živi u Splitu, a radi kako njegovateljica u staračkom domu. ''Ispunjava me moj posao i idem s osmijehom na posao'', rekla je Danijela, a na Marijanino pitanje kada je posljednji put stala na vagu duhovito je odgovorila da je dobila jednu vagu iz Turske, ali kad je stala na nju pisalo je 'mašala', pa je odustala. Roditelji su joj najveća podrška u svemu, ali i njezini prijatelji. Danijeli je vaga pokazala 112,6 kilograma.

Ana Žderić (22) dolazi iz Nijemaca, pokraj Vinkovaca. Do sedme godine života bila je po bolnicama. ''Nije imala ni 900 grama kada se rodila'', rekao je njezin tata. Nakon smrti majke se povukla u sebe, rekle su njezine sestre, a tada su se i kilogrami počeli gomilati. ''Mama mi jako nedostaje u životu i znam da bi joj bilo srce ogromno da zna da sam tu'', rekla je Ana dodajući da ni njezine sestre nisu znale koliko pati iznutra. ''Sebi sam napravila najveću štetu, trebala sam se otvoriti nekome, sestrama ili tati', ali nisam. Nisam željela da oni budu tužni kao ja', priznala je Ana u suzama. Vaga joj je pokazala 139,9 kilograma.

Foto: RTL

Robert Baković (43) dolazi iz Velike Gorice, a ima suprugu i otac je četvero djece. Zbog njih je i odlučio ući u show. Robert se počeo debljati kada se prestao baviti nogometom, a shvatio je da mu je krajnje vrijeme da se pokrene jer i dalje želi biti uz svoju djecu. Robertu je vaga pokazala 169,1 kilogram. ''Najviše se bojim da mi se nešto dogodi i da ne budem uz svoju djecu'', zaključio je Robert.

Alen Španiček (24) dolazi iz Zagreba, a hrabro je ispričao pred svima da ima mamu alkoholičarku koja ima i karcinom jajnika. ''Osim karcinoma, jedan joj bubreg ne radi, ide na dijalize''. Alen podršku nalazi u baki koja mu je kao druga mama jer se cijeli život brine o njemu. ''Baka je moja stijena, ona je liječeni alkoholičar i već 15 godina nije popila ni kap alkohola'', rekao je ponosno Alen koji na vagu nije stao tri godine, a večeras mu je pokazala 151,7 kilograma.

Mirna Posavec (28) dolazi iz Donjeg Dragonošca, a na vagu je stigla uplakana. Marijani je otkrila da nije mogla prestati plakati jer su je pogodile tužne ljudske priče. Mirnu su u osnovnoj i srednjoj školi zbog prekomjerne težine maltretirali njezini vršnjaci. ''Stravično se osjećam u svojoj koži. Ne znam kako nekome može biti ugodno u nečemu što je duplo veće od onoga što treba biti'', priznala je. Također otkrila je da je dečka imala samo u srednjoj školi. Mirnina želja je završiti knjigu koju je počela pisati te se baviti filmom. Vaga joj je pokazala 135,1 kilogram. Kad ju je Marijana upitala zašto misli da se tako udebljala kroz godine, otkrila je da ju je kao djevojčicu njezina vršnjakinja gurnula u more i od tada ima traumu od vode pa ni dan danas ne zna plivati.

Foto: RTL

Nenad Ječmenjak (45) dolazi iz Bjelovara, a otkrio je da je oduvijek bio deblji, ali dva prijelomna trenutka u njegovu životu kada se počeo debljati bila su vojska, i rođenje sina koji je kao beba morao na operaciju srca. Nenadu je vaga pokazala 181,3 kilogram, što ga je šokiralo pa se na kraju i rasplakao. ''Zadnje sam na vagi vidio 156 kilograma'', priznao je. Na Marijanino pitanje da li narušava debljina odnose u obitelji odgovorio je potvrdno. Nedavno ga je ostavila supruga, a priznao je da se to dogodilo najviše zbog njegova viška kilograma. ''Očito se više nije mogla nositi s tim..'', tužno je prepričao te otkrio da želi imati barem 50 kilograma manje kada izađe iz showa, a onda doći i do dvoznamenkastog broja.

Ivan Jakubovski (42), dolazi iz Vukovara, u braku je gotovo 20 godina i ponosni je otac 17-godišnjeg sina. Ujedno je i najteži je kandidat ove sezone. ''Ne osjećam sram što sam debeo, jer sam ja to sve svojim zubima natukao'', rekao je Ivan. 'Kilogrami su me doveli do nepokretljivosti spermića i ostali smo na jednom djetetu'', rekao je Ivan kojem je želja skinuti 100 kilograma. Kada ga je Marijana upitala kako se važe, Ivan je priznao da to čini kada on i supruga idu u kupnju brašna. ''U ženinom mjestu ima vaga koja podnosi 500 kilograma, pa se tamo važem'', rekao je Ivan. Ivanu je vaga pokazala 241,9 kilograma. ''Dopustio sam sebi da od sebe napravim invalida, i ne želim da moje dijete isto od sebe napravi'', kazao je. Budući da je i njegov sin Martin već kao dijete bio pretio, Marijana je odlučila da i on stane na vagu, a kada se izvagao brojka je bila pozamašna - 145 kilograma. Budući da se Martin nije mogao prijaviti u show jer još nije punoljetan obećao je da će pokušati smršavjeti do kraja showa 45 kilograma i tako usput biti podrška svome tati.

Marijana je na kraju otkrila ukupnu težinu kandidata ove sezone- 2514,6 kilogram, no to nije bio jedini šok. Na pozornicu je izašlo 38-ero ljudi koji su stanovnici općine u kojoj se snima show. ''Njih 38 ima skoro isto kilograma kao vas 16!'', rekla im je voditeljica što je kandidate šokiralo.

Hoće li im to biti dodatan poticaj da lakše krenu u novi život, gledatelji će moći saznati od ponedjeljka do petka od 20 sati, na RTL-u.

