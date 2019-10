'Pijani otac vrijeđao me da sam debeo, zbog izgleda nikada nisam imao djevojku'

Od danas pratimo novu sezonu popularnog showa „Život na vagi“ u kojoj će treneri Maja Ćustić i Edin Mehmedović kroz transformaciju života voditi 16 kandidata.

Već na prvom vaganju gledatelje će šokirati najteži kandidat u sve četiri sezone koji će oboriti rekord s 241,9 kilograma i s trona pretilosti skinuti Nevena Vuljankovića, a neće nedostajati ni teških životnih priča.

Alkoholizam u obitelji

Kandidat Alen Španiček jedan je od onih koji se borio s mnogim kritikama svoje okoline na račun svojeg izgleda. Priznaje da je uvrede zbog viška kilograma dobivao od školskih kolega, ali i od svojeg oca koji se bori s alkoholizmom. Naime, on se nije mogao pomiriti s tim da mu je sin pretio te ga je pod utjecajem alkohola vrijeđao zbog izgleda. – Otac je oduvijek bio strog i neugodan, a pod utjecajem alkohola vrijeđao me i omalovažavao – prisjeća se 25-godišnji zidar koji kaže da tri godine nije stao na vagu.

Alenova situacija dodatno je otežana jer mu se i majka bori s alkoholizmom, a osim toga boluje od karcinoma jajnika i mora odlaziti na dijalize nakon što joj je zatajio jedan bubreg. – Živio sam s majkom i uvijek je bila tu, ali kako ima psihičkih problema i problema s alkoholom, a uz to je i jako bolesna, život s njom jako je otežan – povjerio nam se Španiček koji dalje opisuje odnos sa školskim kolegama kojima je bio predmet ismijavanja.

– Izrugivanje i komentiranje kad je riječ o mojem izgledu nikad nije bilo ugodno – prisjeća se Alen kojem je najveća podrška bila baka koja se izliječila od alkoholizma i ne pije već 15 godina. – Moja baka uvijek je bila uz mene, i tijekom školskih dana i poslije njezini savjeti i podrška urezani su mi u pamćenje i uvijek ću se njima voditi – tvrdi mladić koji se u „Život na vagi“ prijavio jer je bio depresivan i nezadovoljan samim sobom. – Kad god bih bio pod stresom, osjetio bilo kakvu tugu ili pao u depresiju, utješila bi me hrana, i to poprilične količine – priznaje nam on i usput kaže da zbog tjelesne težine nikada nije imao djevojku, što mu je svakako jedan od motiva zbog kojih želi promijeniti svoj izgled.

Neprihvaćanje okoline

Misli da bi ga i drugi bolje prihvaćali da smršavi jer iako se, kako kaže, trudi prema ljudima biti što pozitivniji, okolina ne primjećuje koliko je tužan i da se osjeća neprihvaćeno. Hrabra odluka da u svoj život unese promjene dovela ga je do sudjelovanja u showu, a kaže da se u budućnosti vidi u ulozi obiteljskog čovjeka s djecom i znatno manjim brojem kilograma. Otkrio nam je i kako zamišlja svoju buduću gospođu Španiček. – Zamišljam je kao bistru osobu punu razumijevanja i s konjskim živcima, po mogućnosti da bude kvalitetan materijal za majku – rekao je.

Inače, u četvrtoj sezoni popilo se više od 15.000 litara vode, pojelo se više od 120 kilograma ribe i 80 kilograma raznog voća, a kandidati su se vagali 15 puta ispred kamere, odnosno 29 puta ako se uzmu u obzir kontrolna vaganja koja nisu pratile kamere. Kandidati su do sada bili smješteni u samoborskom kraju, ali ove sezone odsjest će u vili “Mali Pariz” u Marušićima pokraj Grižana u Vinodolskoj dolini koja je sagrađena još 1896. U sklopu kompleksa koji se s okolišom prostire na površini od 1450 četvornih metara, na raspolaganju im je i bazen od 60 četvornih metara, a sve vrijeme s njima su treneri i nutricionistica.