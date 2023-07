Iva je pobijedila u 'Gospodinu Savršenom', ali se on odlučio za drugu. Nakon showa se potpuno promijenila

JESTE LI PRIMIJETILI?

Ovaj detalj u filmu 'Barbie' odlična je reklama za Hrvatsku

Kada Barbie i Ken iz Barbielanda otputuju u stvarni svijet, to rade avionom na kojem su prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići. Ne znamo je li to slučajno ili ne, no sigurno je da će se zbog toga ponovno pričati o Hrvatskoj