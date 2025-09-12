Naši Portali
OGLASIO SE MENADŽER

Isplivali novi detalji o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: 'On ima puno nade, imamo i mi'

12.09.2025.
u 19:00

Jučer je, inače, izašla nova Bešlićeva pjesma posvećena njegovoj supruzi Sejdi.

Mnoge je rastužila vijest da je glazbenik Halid Bešlić završio u bolnici, a sada je njegov menadžer podijelio novosti o njegovom zdravstvenom stanju.  ''Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste doma. Dobro je reagirao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak ima namjera da ga puste malo da ode doma malo da se odmori od bolnice, pa će dalje doktori vidjeti što i kako, ali kako sad stvari stoje to ide na bolje.'' Rekao je pjevačev menadžer Damir Ramljak za IN magazin i nastavio:  ''Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra, da li je to otišlo i dalje ja to ne bi sudio, oni najviše gledaju to na jetri da jetra funkcionira i da se taj dio smiri.''

Jučer je, inače, izašla nova Bešlićeva pjesma posvećena njegovoj supruzi Sejdi.  Osim toga, nedavno je za In Magazin, njegov menadžer, progovorio i o drugim okolnostima njegova zdravstvenog stanja. "To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je. Tako je posljednji koncert otkazao i u Splitu, a prethodno je bio prisiljen otkazati i koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu. "Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima", poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. "Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi", rekao je tada. Ranije se neslužbeno doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Halid Bešlić prolazi kroz najteže dane svog života, a najveća podrška mu je supruga kojoj posvećuje novu pjesmu
