Aleksandar Stanković najavio novu sezonu emisije i ovako je oduševio gledatelje

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na društvenim je mrežama najavio kako uskoro kreće 26. sezona jedne od najdugovječnijih emisija javnoj televiziji. - Uskoro 26. sezona. Nastavljamo po starom: jake priče, dobri ljudi, iskustva iz kojih učimo..., napisao je i oduševio svoje vjerne gledatelje.

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.

“Sve novce sam podijelio, starcima sam ostavio firmu u Hrvatskoj, partneru sam ostavio firmu u Turskoj, precvikao kartice, precvikao osobnu iskaznicu, znači sve. Sve dokumente, nisam imao niti jedan dan radnog staža, već 10 godina ni zdravstveno, ni socijalno, mirovinsko, bankovni račun, znači ništa”, pojasnio je Borić u emisiji.

“Došao sam u šumu s 500 eura i s jednim koferom stvari. Na kraju onda gradim ilegalnu kuću od blata i slame. U tom trenu je bala slame koštala 2 kune, znači mene je kuća koštala 104 kune i 6 godina posla. Sve ostalo, prozori, je reciklirani materijal”, istaknuo je tada, a njegova životna priča, baš kao i sada, privukla je veliku pažnju javnosti. “Najbolja emisija, izvanredan čovjek”, “Koji kralj svaka čast”, “Jedan od mudrijih ljudi definitivno”, “Meni isto tako nekad dođe kad shvatim da živim s glupim ljudima. Samo ne bih vjerojatno tri dana preživjela... s kim si, takav si”, neki su od komentara ispod Stankovićevog videa.