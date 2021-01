Isplivale šokantne fotke slavne glumice: Toliko je mršava da joj se kosti naziru kroz haljinu

Glumica Angelina Jolie već je neko vrijeme puni stupce medija svojim razvodom od glumca Brada Pitta. Razvod se pretvorio u pravu obiteljsku dramu, kojoj čini se nema kraja, a izgleda da je sve to doista utjecalo i na Angelinu koja izgleda sve lošije.

Naime, Angelina je viđena u kupovini s kćerima Zaharom i Vivienne, a uska haljina je ocrtavala njezino krhko tijelo do te mjere da su joj se vidjele i kosti zdjelice.

Neki fanovi, nakon što su vidjeli ove fotografije, zabrinuti su za glumičino zdravlje. Jolie se kao tinejdžerica borila s poremećajem u prehrani, a u posljednje vrijeme iznenađuje mnoge svojom sve mršavijom figurom.

Čini se ipak da je stanje sad malo drukčije, jer se glumici nikada nisu ovako nazirale kosti kroz odjeću, pa ne čudi da su brojni fanovi u strahu.

Foto: Profimedia

Podsjetimo Jolie je u svibnju prošle godine progovorila o velikoj životnoj tragediji. Naime, glumičina majka Michele Bertrand izgubila je bitku s rakom dojke i jajnika 2007. godine, zbog čega se Jolie podvrgnula operaciji dvostruke mastektomije kako bi umanjila rizik da i nju snađe ista sudbina. U povodu Majčinog dana napisala je emotivan tekst u kojem je opisala život bez majke i s ocem s kojim se još uvijek ne slaže.

– Majku sam izgubila u tridesetim godinama i kada se osvrnem na to, mogu vidjeti koliko me njezina smrt promijenila. Nije bilo iznenadno, ali snažno me pogodilo iznutra. Izgubiti majčinu ljubav i njezin topli, nježni zagrljaj jest kao da ti netko otrgne zaštitni pokrivač – napisala je Jolie i dodala da je njezinu majku strašno povrijedilo kada ju je njezin otac, glumac John Voight prevario. – To joj je promijenilo život i shvaćanje obiteljskog života. Ali svejedno je i dalje voljela biti majka. Nakon njezine smrti pronašla sam video u kojem glumi u kratkom filmu. Bila je odlična. Mogla je sve – tvrdi lijepa glumica. Angelina je kazala kako si je nakon smrti majke tetovirala slovo W, koje ju je podsjećalo na majku koja je voljela pjesmu "Winter" The Rolling Stonesa.

– Kako je 'W' blijedilo na mojoj ruci, tako je nestajao osjećaj doma i zaštite. Život mi je donio mnoge preokrete. Doživjela sam vlastiti gubitak i boljelo je više nego što sam mislila da će boljeti", napisala je glumica koja je prije nekoliko godina proživjela mučan razvod od glumca Brada Pitta. Tekst je zaključila tako što je odala počast svim majkama kojima je teško za vrijeme ove krize s koronavirusom i koje "svaki posljednji komadić hrane i jedini pokrivač daju svojoj djeci".