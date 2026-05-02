Marija iz 'Života na vagi' objavila video u donjem rublju kada je imala 163 kg: 'Nisam mogla stati u kadar'

Mariju Novak gledatelji showa "Život na vagi" zavoljeli su na prvu jer je bila iskrena i simpatična, a takva je ostala i nakon showa kada je s pratiteljima na Instagramu nastavila dijeliti svoje uspone i padove u borbi s kilogramima. U novoj objavi na društvenim mrežama objavila je video snimljen u periodu kada je imala 163 kilograma i koji je snimila u donjem rublju i iskreno je priznala da zadnjih godinu dana neprestano varira s kilogramima. "Ovo sam ja sa 163 kilograma… možda i malo više. Tada se nisam ni mogla cijela snimiti u kadar. A na kraju ovog videa ovo sam ja danas. Više od 50 kilograma manje. Ovaj video ne snimam zbog drugih. Snimam ga zbog sebe. Da se podsjetim da mogu. Da sam već uspjela. Jer već neko vrijeme… skoro godinu dana… vrtim se u krug. Kilogrami idu gore-dole. Motivacija dođe pa nestane.

I svaki put kad se vratim na tu “sigurnu” kilažu, budem sretna. Prezadovoljna. Kao da je to dovoljno. Ali znam da nije. Znam da mogu više. Ne želim više odustajati od sebe. Ne želim se stalno vraćati na početak. Ovaj video je moj podsjetnik. Za svaki put kad poželim stati. Za svaki put kad pomislim da ne mogu. Jer mogu. I ne odustajem.", poručila je Marija u opisu videa. Pratitelji su joj napisali poruke podrške i poželjeli sreću u borbi s kilogramima. Marija je u emisiju "Život na vagi" ušla s 163,1 kilogramom i zahvaljujući velikoj upornosti i trudu, uspjela je izgubiti gotovo 60 kilograma te je natjecanje završila sa 104,8 kilograma. Na Instagramu je već ranije podijelila fotografije iz razdoblja prije ulaska u show, na kojima naizgled uvijek ima osmijeh. Ipak, priznala je da je taj osmijeh bio samo maska. „Na svakoj slici se smijem, i baš zato je teško objasniti koliko sam zapravo bila nesretna. Toliko sam dobro naučila skrivati bol iza osmijeha da sam i sama počela vjerovati da sam dobro. Ali nisam bila. Ovo ne dijelim zbog prošlosti, nego zbog istine, jer prava promjena počinje onda kad si napokon iskren prema sebi“, napisala je.

Nakon završetka emisije nastavila je živjeti zdravije, a otkrila je i da se razvela. Razvod vidi kao pozitivan životni zaokret. "Smatram da je to bila dobra promjena. Da nije trebalo biti tako, ne bi se ni dogodilo. Danas znam da sam razvedena i zadovoljna sam svojim životom, iako možda sve ne bih doživjela na isti način da nije bilo iskustva iz „Života na vagi“, rekla je. Na društvenim mrežama osvrnula se i na podršku bivšeg supruga tijekom njezine borbe s kilogramima. „Da je bio podrška, ne bih bila razvedena. Najveću podršku pružili su mi roditelji, obitelj i nekoliko bliskih prijatelja“, poručila je. Krajem prošle godine pokazala je i da je ponovno pronašla sreću uz novog partnera.