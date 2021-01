Ovaj glumac je zbog 'Karate Kida' bio idol mnogima, a nećete vjerovati kako izgleda u 60. godini

Film "Karate Kid" prvi put se prikazan prije 37 godina i svi tinejdžeri 80-ih su bili ludi za filmom kao što su sve tinejdžerice u svojim sobama imale plakate na kojima je bio glumac Ralph Macchio koji je utjelovio tinejdžera Daniela LaRussoa. Od snimanja filma prošla su skoro četiri desetljeća a 59-godišnji glumac Ralph Macchio i dalje je jednako mladolik kao u danima snimanja filma.

Imao je 22 godine kada je utjelovio tinejdžera Daniela, ali baš zbog tog mladenačkog izgleda nitko nije posumnjao da više nije u tinejdžerskim godinama. U intervju koji je dao za People Macchio se našalio kako su za njegov mladoliki izgled krivi roditelji.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL Cobra Kai Season Two Premiere - Los Angeles Ralph Macchio attending the season two premiere of Cobra Kai, in Los Angeles, California Janet Gough Photo: Press Association/PIXSELL

- Iz nekog razloga imam mladenačku energiju. Zdrav način života ne škodi ako želite ostati zdravi i osjećati se mlado. Ali mislim da sam upravo imao sreće kada je genetika u pitanju - rekao je glumac.

U sretnom je braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi Phyllis s kojom je zajedno 33 godine i imaju dvoje djece. Ralpha trenutno glumi u Netflixovoj seriji "Cobra Kai", koja nastavlja pratiti život njegovog lik. Sretan je što u ovoj Netflixovoj seriji uživaju djeca koja se nisu ni rodila kada je sniman film i što ih je serija privukla da pogledaju i film.