Isječak iz novog Marvelovog filma posto hit na internetu zbog ove žene: 'Dajte joj Oscara'

Američki film Doktor Strange u Multiverzumu Ludila o superjunacima temeljen na liku Marvel Comicsa, Doktor Strange, krajem svibnja krenuo je u kinodistribuciju, a ovih dana internetom se proširila snimka jednog kadra iz filma koji je oduševio mnoge. Gotovo na samom početku filma prikazana je starija žena koja je privukla pozornost iako se pojavila u samo jednoj sceni.

Ona, naime, sjedi iza Stephena Strangea (Benedict Cumberbatch) na vjenčanju Christine Palmer (Rachel McAdams). Dok Strange čavrlja s Nicom Westom (Michael Stuhlbarg), mnogima je pozornost privukla statistica koja je bila u tom kadru. Prvotno se pretvarala da razgovara s nekim izvan kamere, a zatim joj je pogled ludao svugdje oko nje dok je licem izvodila grimase silno se trudeći da ne pogleda u kameru.

Njezina pojava odmah je postala hit na društvenim mrežama. "Dajte joj Oscara, zaslužila ga je", "Agent joj je rekao da je ovo uloga njenog života i ona se potrudila", "Ona je zvijezda", "Dajte joj Oscara, zaslužila ga je", "Ona je zapravo glavni lik", "Njoj treba vlastiti Disney+ show", samo su neki od komentara na Twitteru.

Give mama the Oscar she deserves!!! https://t.co/kfjuKDbq00

Iako identitet žene za sada nije potvrđen neki od korisnika Twittera počeli su nagađati da je upravo gospođa sa snimke glumica Wand Ventham, majka Benedicta Cumberbatcha.

Pretty sure that is Benedict Cumberbatch actual mum, actress Wanda Ventham 😊 https://t.co/8VhPGFgJwi