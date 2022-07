Ida Prester objavila fotku s mlađim bratom kojeg ne viđa često: Sladak ti je brat! Sredi mi broj

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na Instagramu je objavila fotografiju s mlađim bratom Jankom i pohvalila je postignuća svog brata i opisala koliko su karakterno različiti.

- Moj mlađi brat Janko. Fizički slični, a sasvim različiti. Ja sam i u djetinjstvu bila ekstrovert, glasna i dinamitna, a Janko tih i promišljen. Dok sam ja skakala po stageu u šarenim štramplama, Jankec je učio i radio na sebi, nije dizao glavu od kompjutera. Pred desetak godina ja sam odselila u Beograd, a Janko u Hong Kong. Simbolično. Krenuo je karijeru kao developer. Za razliku od mene - nešto konkretno. Iz Azije je prešao u Švedsku, pa u London i zaposlio se u nekom ludom tehnološkom startapu vezanom uz artificial intelligence. Prošli mjesec mali Jankec je u Stockholmu kupio (svoj prvi) stan. Baš sam ponosna! Evo nas oboje na terasi kod mame i tate u Zagrebu, reunion. Nismo loše ispali, braco - napisala je Ida uz fotografiju na kojoj je s bratom Jankom. Mnogi su primijetili kako Janko nalikuje na njihovog tatu Mladena, a zaredali su se i komplimenti o tome kako je zgodan Janko.

- Isti barba Mladen, istiii. Divni ste, on isti tata, a ti ista mama. Sladak ti je brat! Zgodni Janko brat. Sredi mi broj - poručili su Idi u komentarima njezini pratitelji.Jednom prilikom je opisala i kakav je bila dinamika njezinog odnosa s bratom dok su bili mlađi.

- Maltretirala sam ga i vodila sa sobom non-stop. Prvo je on mene ignorirao, a ja ga gnjavila, onda me počeo slijediti u stopu, a ja sam digla nos i išao mi je na živce... I tako iz faze u fazu. Izluđivali smo roditelje, stalno je bilo neko vrištanje po našoj kući. On je uvijek bio zreo i smiren, intelektualac, a ja sam rušila tabue u familiji. Dočekao ga je pripremljen teren za odrastanje (smijeh). Tako je i danas, ja kažem svoje bez dlake na jeziku, a on svojom diplomacijom smiri situaciju - rekla je tada Ida.

