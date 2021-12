Iron Maiden će zasvirati u Areni Zagreb 22. svibnja sljedeće godine

Iron Maiden najavljuje nastavak europskog dijela turneje Legacy Of The Beast 2022, a na listu već potvrđenih nastupa dodano je još šest gradova, uključujući i Arenu Zagreb gdje će zasvirati 22. svibnja 2022. godine. Ulaznice kreću u prodaju 6. prosinca u 10 sati te će se moći kupiti putem sustava Eventim. Kao i uvijek do sad, za članove fan kluba Iron Maiden održat će se ekskluzivna pretprodaja, a potvrđen je i nastup benda Lord Of The Lost. Glazbeni spektakl Legacy Of The Beast vidjelo je već gotovo dva milijuna ljudi diljem svijeta, a obožavatelji i mediji pozdravili su ga kao najekstravagantniju i vizualno najspektakularniju izvedbu dosadašnje karijere benda, sa set listom najomiljenih hitova fanova, koji predstavljaju presjek njihovog glazbenog puta kroz desetljeća. Turneja 2022 će uključivati i neke od pjesama s najnovijeg Maidenova studijskog albuma Senjutsu, koji je debitirao na #1 u Hrvatskoj, a koje će se prvi put svirati uživo.

“Sljedećeg ljeta konačno ćemo moći nastaviti turneju Legacy of the Beast po europskim arenama i stadionima, koja je prvobitno bila predviđena za 2020. te nakon toga dvaput odgađana! Oduševljeni smo što smo bili u mogućnosti dodati nastupe u velikim istočnoeuropskim gradovima, uključujući i Ukrajinu gdje nikada nismo svirali. Napravit ćemo nekoliko promjena u produkciji i set listi kako bismo uključili neke pjesme s našeg novog albuma Senjutsu pa će tako nastavak turneje Legacy Of The Beast iz 2022. biti još uzbudljiviji i spektakularniji od hvaljenog originalnog showa. Možete biti sigurni da ćemo i dalje svirati sve "hitove" i da ćete moži vidjeti sve ključne elemente originalne turneje poput Spitfirea, Icarusa, Hella, bacače vatre, pirotehnike i ostalog! Samo ćemo malo sve prodrmati, a Trooper Eddie će dobiti ozbiljnu konkurenciju u novom Senjutsu “svijetu” koji dodajemo”, dodao je Rod Smallwood, menadžer benda.

“Jako se veselimo našem povratku u Europu sljedeće godine i sjajno je što smo uspjeli potvrditi Zagreb kao i ostale velike gradove u istočnoj Europi. Sve su to veliki gradovi u kojima nas čeka puno naših vjernih obožavatelja. Uzbuđen sam i zbog novih dodataka scenskoj produkciji i jedva čekamo pokazati sve što smo vam pripremili. Cijeli bend je stvarno uživao u dosadašnjem dijelu turneje Legacy i ne možemo dočekati da se vratimo na put, da sviramo uživo, zabavimo se i vidimo vas sve opet!“, izjavio je Bruce Dickinson, glavni vokal Iron Maidena.