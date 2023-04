Irena iz 'Ljubav je na selu' o bivšem suprugu: Bila sam naivna i mlada, a naš je brak bio velika laž

Uoči velikog finala showa 'Ljubav je na selu' mediji su se prisjetili priče iz privatnog života trgovkinje Irene Lalin (50) koja se u aktualnoj sezoni borila za srce farmera Zvonka Šantalaba (56) iz Buzina. Iako nije osvojila njegovo srce jučer su se susreli na ponovnom okupljanju koje nije prošlo baš glatko.

''Nije mi ni pisao niti mi zahvalio na sudjelovanju… Dopisivao se s ove dvije, a ja na kraju sve doznala… On uopće nije iskrena osoba, želi biti popularan'', krenula je s napadom Irena, dok je farmer poručio da Irena zvuči ogorčeno. ''Neka se ispuše taj balon. Više me povrijedi ono što govori, a nije istina'', priznao je Zvonko.

Biograđanka je prije nego što se prijavila u show 'Ljubav je na selu' devet godina bila u braku te ima dva sina, a u intervjuu koji je prije pet godina dala za RTL kazala je i da se rastala kad je saznala da joj je suprug homoseksualac.

- Ne samo da me prevario nego je to radio svih ovih godina. Ja sam mu samo bila paravan za normalan život, dok je on od mog napravio laž - rekla je tada Irena. Činjenica da joj je tadašnji suprug, kako tvrdi, homoseksualac, gazila je sve Irenine bračne obveze, zavjete, odgovornost, vjeru, očinstvo, brak i prijateljstvo.

- Sam ulazak u brak, kao i ljubav, od početka su bili laž. A ja sam bila naivna i slijepa od ljubavi - kazala je sudionica showa 'Ljubav je na selu' koja je u brak stupila nakon samo 15 dana veze sa svojom netom napunjenom 21 godinom, a danas na taj dan gleda kao najveću pogrešku u životu.

- Bila sam mlada, naivna i nisam to vidjela. I sada, dok se svega toga prisjećam, hvata me mučnina - rekla je Irena koja unatoč propalom braku, ali i brojnim ljubavnim promašajima nije izgubila vjeru u ljubav. - Prijavljivat ću se dok god ne nađem svog alfa mužjaka! - kazala je Irena koja je u više navrata bila u showu no sreća u ljubavi još uvijek joj se nije osmjehnula.

