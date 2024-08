Intervju s Papom je sam po sebi zanimljiviji od nekih prijenosa i već odgledanog igranog ili dokumentarnog sadržaja

Papa Franjo: Intervju s Norom O'Donnell // HRT 1 - četiri ruže



Impresivno, zanimljivo, inspirativno, drugačije... Jest da je snimljen i produciran u potpunosti u američkom stilu intervjua, na koji možda i nismo toliko navikli i koji nam u većoj mjeri ne bi toliko odgovarao, no ovaj je primjer bio uistinu vrijedan gledanja. Papa Franjo dao je, naime, ekskluzivan intervju novinarki i voditeljici Nori O'Donnell, a koji je originalno emitiran na CBS-u u svibnju. Prvi je to dulji intervju koji je dao za neku američku televiziju mrežu, a HRT-a ga je prigodno emitirao 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe.



Za početak, treba pohvaliti sam odabir sadržaja. Intervju s Papom je definitivno sam po sebi zanimljiviji od nekih prijenosa te već odgledanog igranog ili dokumentarnog sadržaja. Nadalje, sam intervju bio je produciran na iznimno visokoj razini, uz odličan uvod o pontifikatu pape Franje, o značaju njegovog djelovanja na svijet i važnosti njegovih poruka. Tek malo dramatično, što je, kao što smo već rekli, karakteristično za američki televizijski svijet. Ali ne pretjerano da bi kvarilo intervju.



Kada je o samom intervjuu riječ, zanimljiv je njegov početak. Umjesto nekog općenitog pitanja o miru u svijetu, odnosno bolje reći ratovima, novinarka je prvo načela temu o pravima djece u svijetu, s obzirom na to da je intervju originalno emitiran uoči Međunarodnog dana djeteta. Zatim je razgovor otišao u smjeru Ukrajine, Gaze i Palestine, migracija, odnosa u svijetu... Osim što je bilo jako zanimljivo čuti Papinu perspektivu o tim važnim temama u jednom televizijskom intervjuu, dodatno treba pohvaliti produkciju što su nakon svakih nekoliko pitanja pustili i kratki prilog, a koji dodatno objašnjava Papin odgovor. Primjerice, kada je govorio o jednoj katoličkoj crkvici u Palestini, s kojom se redovito čuje, uslijedile su snimke iz navedene crkve, izjave vjernika te detaljnija pozadina priče. Sasvim drugačiji stil od onog na koji smo navikli, ali veoma zanimljiv, pohvalan i inovativan.



Dnevnik // Nova TV - tri ruže



Govoreći o specifičnom stilu, treba ovdje pohvaliti ekipu središnjeg Dnevnika Nove TV. Uigrani i svima dobro poznati voditeljski parovi već godinama primaju samo pohvale gledatelja za svoj rad, no zadnjih tjedna još se dodatno ističu. Ozbiljni i profesionalni, ali i opušteni u trenucima kada je to potrebno, ali uz minimalno isticanje sebe samih, uvijek su prilagođeni trenutku. Treba tako istaknuti moment kada su nakon osvajanja olimpijske medalje u studio stigli braća Sinkovići te su iznenadili voditelje. Marija Miholjek i Saša Kopljar reagirali su izrazito simpatično u tom spontanom trenutku, a onda su svi zajedno snimili i selfie.

Potpuno je neobičan i na trenutke sulud prošlog tjedna na RTL-u prikazan film "Hotel Beograd". Jedan od onih koji vas nasmiju uz fore zbog kojih vam bude i malo neugodno pred samima sobom što ste se nasmijali, potpuno je drugačiji od većine što ste ovih dana na televiziji može uhvatiti. Za početak, treba pohvaliti RTL što se usred ljeta mogla pogledati neka premijera, a ne samo reprize. U ovom slučaju, riječ je rusko-srpskoj romantičnoj komediji, što doduše otvara pitanje koliko je to geopolitički prigodan odabir za program u 2024., ali radnjom je zapravo riječ o modernom filmu koji govori o mladom vlasniku hotela Pavlu iz Beograda koji je zbog duga prisiljen oženiti kćer srpskog mafijaša, a tada sreće svoju bivšu ljubav, Ruskinju Dariju i kreće kaos.

Na Trećem je programu HRT-a prošle nedjelje prikazan, pak, zanimljiv film "Dolina ljubavi", što bismo ipak mogli ocijeniti kao djelomičan pogodak, odnosno djelomično pogrešku. Film je francuski i u glavnim ulogama su bili francuski glumci Gérard Depardieu i Isabelle Huppert. Ipak, očekivali smo na dan smrti Alaina Delona pogledati možda neki klasik te francuske, ali i svjetske glumačke legende. Bila je tu potrebna malo ažurnija reakcija pa da i mlađe generacija na televiziji uhvate neki od znamenitih europskih filmskih klasika.

