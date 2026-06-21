INmusic slavi 20-tu godišnjicu i predstavlja najtrajniji domaći festivalski dodir sa svjetskom rock scenom 'prve lige'

Uskoro počinje festival INmusic, ne samo naš/međunarodni najveći rock festival, nego i jedan od najcjenjenijih europskih festivala, zbog kojega je Zagreb vidno istaknut na mapi suvremenog rock svijeta. U tri dana, od ponedjeljka 22. lipnja, do srijede, Jarunom će proći par desetaka izvođača, od svima poznatih velikih i popularnih headlinera, do zanimljivih novih imena koja imamo priliku premijerno vidjeti uživo. Iako je ovo 18. izdanje INmusica, festival zapravo slavi 20. godišnjicu – pauzirao je dvije sezone zbog pandemije – i predstavlja najtrajniji domaći festivalski dodir sa svjetskom rock scenom "prve lige". Tko se danas sjeća Šalate 2006. i prvih nastupa Morrisseya i Franza Ferdinanda kod nas? Mnogi, a mnogi smo bili na svim izdanjima festivala koji je u grad doveo imena koja inače ne bi vidjeli - a pogotovo ne po puno jeftinijim cijenama ulaznica nego u inozemstvu - kao i stotine tisuća inozemnih rock-turista koji su festival INmusic birali kao redovitu godišnju lokaciju. Zbog čega i jest u inozemnom tisku, pa i britanskom, bio proglašavan jednim od najboljih europskih rock festivala. Značaj INmusica ne može se preuveličati, a ovogodišnja ponuda opet se čini kao dar s neba, jer u ovo doba inflacije za vrlo pristojnu cijenu ulaznice možete pogledati presjek suvremene svjetske rock scene, od veterana do nadolazećih imena. Pisali smo već pojedinačno o nekim izvođačima, ali skraćeni presjek ovogodišnjeg INmusica može poslužiti kao praktični vodič za ono što ćemo vidjeti u tri večeri festivala.

Jack White jedan je od najutjecajnijih glazbenika današnjice. Svjetsku slavu stekao je kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, benda koji je početkom ove godine uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, a s kojim je predvodio globalni preporod garažnog rocka. Gledali smo ih u Zagrebu 2005. u "Klaonici", a ovo je prvi put da se White vraća, i ujedno je jedno od najiščekivanijih imena ovogodišnjeg festivala, s renomeom prvaka svjetske rock scene. Uz The White Stripes, White je surađivao i s bendovima The Raconteurs i The Dead Weather, a nakon razlaza od Meg White započeo je iznimno uspješnu samostalnu karijeru. Gledao sam ga nekoliko puta uživo, posljednji put lani u Tokiju i bio je senzacionalan. Kao osnivač izdavačke kuće Third Man Records, izgradio je jedinstveni kreativni prostor, diskografsku kuću, koncertni prostor i kreativno središte koje slavi analogni zvuk i vinilnu kulturu. Dobitnik dvanaest nagrada Grammy, suradnik brojnih glazbenih legendi i nepokolebljivi zagovornik analognog pristupa, danas zauzima mjesto među najtraženijim i najskupljim imenima svjetske rock scene. I Gorillaz premijerno dolaze u Hrvatsku. Oformljeni od strane Damona Albarna iz grupe Blur i ilustratora Jamieja Hewletta, Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoc Niccals, bubnjar Russel Hobbs i japanska gitaristica Noodle. Virtualni bend, višestruki dobitnik BRIT i Grammy nagrada, nastao je nizom slučajnosti, susreta i čiste sreće, eksplodiravši u preddigitalnom svijetu živopisnom pričom i revolucionarnim virtualnim pristupom glazbi. Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su se posvetili glazbenim inovacijama i impresivnom listom suradnika koja u jednakoj mjeri uključuje glazbene legende i nadolazeće zvijezde - od Eltona Johna do Little Simz, od MF Dooma do Jean-Michel Jarrea, od Grace Jones do slowthaia, od Kali Uchis do Sidiki Diabaté, i mnogih drugih.

Kings of Leon gledali smo na INmusicu 2017. godine, ali budući da se radi o jednom od najpopularnijih novijih klasik-rock imena, povratak je dobrodošao. Bili su headlineri najvećih svjetskih festivala, među kojima su Coachella, Glastonbury, Roskilde te nekoliko Lollapalooza. Uz to, bend drži i rekord u posjećenosti s pet rasprodanih večeri u londonskom Hyde Parku. Upravo tamo sam ih prvi put gledao 2012., a "svećenikova djeca" objavila su devet studijskih albuma, prodali više od 20 milijuna albuma i gotovo 40 milijuna singlova diljem svijeta. Osvojili su tri nagrade Grammy, uz još osam nominacija, tri NME nagrade, dvije BRIT nagrade i jednu nagradu Juno. Manic Street Preachers jedan je od najpoznatijih velških rock bendova, a kod nas smo ih gledali samo jednom, kad su istu večer kad i Bob Dylan nastupili na davnom varaždinskom festivalu Radar 2009. godine. Toliko su dobri i značajni da sam ih 2014. išao pogledati na njihovom lokalnom terenu u londonskoj dvorani Brixton Academy, i opet su bili fenomenalni, pa ih nikako ne treba propustiti na INmusicu. Porijeklom iz Blackwooda, kroz karijeru su izdali 15 albuma i predvodili festivale poput Glastonburya, T in the Park, V Festival, te Reading i Leeds. Njihov prvijenac "Generation Terrorists" izdan 1992. godine, ambiciozni je debitantski album kojim su se etablirali kao predvodnici generacije kroz kombinaciju rocka, popa i punk stava te pronicljivih stihova. Predzadnji album..... "The Ultra Vivid Lament" stigao je na vrh ljestvica 2021., a nakon turneje po Americi, Bliskom Istoku i Velikoj Britaniji s bendom Suede, kojeg smo također gledali na INmusicu, objavili su singl "Decline and Fall" sa hvaljenog petnaestog studijskog albuma "Critical Thinking" iz prošle godine.

Osnovani 1983. u Oklahoma Cityju, The Flaming Lips smo gledali na INmusicu 2010. godine kad su nam priuštili jedan od najpamtljivijih nastupa čitave povijesti festivala. Tijekom više od četiri desetljeća izgradili su status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih grupa američkog alternativnog rocka. Dobitnici su tri Grammyja, jedne nominacije za nagradu Tony i vlasnici "zlatne ploče" za prodaju albuma "Yoshimi Battles the Pink Robots", dok ih je magazin Q uvrstio među "50 bendova koje morate vidjeti prije nego umrete". Njihovi su koncerti raskošan i gotovo nadrealan spoj glazbe, performansa i vizualne umjetnosti, ispunjeni konfetima, balonima, svjetlosnim instalacijama i eksplozijom boja koja briše granicu između pozornice i publike. The Flaming Lips su u svojoj karijeri surađivali sa širokim rasponom glazbenika - od Miley Cyrus i Chrisa Martina, do Kacey Musgraves, Yoko Ono i The Chemical Brothers - a njihova glazba pojavila se i u brojnim filmovima, TV emisijama i reklamama, uključujući i Super Bowl videospot. Usporedno s glazbom, frontmen Wayne Coyne razvio je i upečatljivu likovnu estetiku benda, prepoznatljivu po omotima albuma i njegovoj putujućoj umjetničkoj instalaciji "The King's Mouth", prikazanoj u brojnim američkim muzejima suvremene umjetnosti. Njihov najnoviji album, "American Head" povratak je melodičnijem, introspektivnijem izrazu. Hvaljen je kao njihovo najbolje izdanje u posljednjih desetak godina, te je bio uvršten na brojne liste najboljih albuma godine diljem svijeta. I nakon 22 studijska albuma, 11 EP-ja, 11 kompilacija i niza eksperimentalnih izdanja, The Flaming Lips i dalje djeluju s istom radoznalošću i slobodom zbog kojih su i postali američka glazbena institucija, odnosno bend koji je stvorio vlastiti žanr.

Nakon što su 2022. na INmusicu prvi puta nastupili pred hrvatskom publikom, IDLES su se vinuli u sam vrh svjetske glazbene scene. Njihov najnoviji album "Tangk" (2024.), kojeg potpisuju uz producente Nigela Godricha i Kennyja Beatsa, bavi se ljubavlju i to onako kako samo Joe Talbot zna - glasno, sirovo i gotovo propovjednički. Talbot ljubav tretira kao oružje i kao spas, dok bend oko njega istražuje toplije, melodičnije dionice stvarajući njihov najmekši, ali i najambiciozniji album do sada. Za "Tangk" su pokupili čak četiri nominacije za Grammy. Posljednje tri godine donijele su im svjetske turneje, naslovne stranice, pa čak i filmski projekt, jer su ove godine skladali glazbu za "Caught Stealing", novi film nagrađivanog Darrena Aronofskyja. Karijera KT Tunstall obilježena je stalnom promjenom i koncertima koji se dugo pamte. Album s hitom "Suddenly I See", nagrađenim Ivor Novello Awardom za najbolju pjesmu 2006., obilježio je jedno od ključnih glazbenih poglavlja dvijetisućitih, pa KT Tunstall na INmusic donosi dva desetljeća uspješnog rada. Uz sve njih i podosta popratnih programa, na ovogodišnjem INmusicu nastupa Jehnny Beth, jedna od najzanimljivijih protagonistica alternativne scene, Dry Cleaning osnovani 2017. u južnom Londonu, Fat Dog predvođeni karizmatičnim Joeom Loveom, te Sprints, Yonaka, Joshua Idehen, Nusantara Beat i Omar Dahl. Sve skupa više nego sadržajan izlog suvremenog rocka koji ćemo imati prilike provjeriti na Jarunu.