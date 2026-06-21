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Pogledajte kako su izgledali Sandra Bagarić i njezin suprug na početku braka, slave godišnjicu

Zagreb: Operna pjevačica Sandra Bagarić
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 22:00

Njihova romansa započela je 1992. godine kada je Sandra stigla u Zagreb na studij na Muzičkoj akademiji. Upravo tamo upoznala je Darka Domitrovića, koji joj je tada bio profesor

Operna pjevačica Sandra Bagarić na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija sa suprugom Darkom Domitrovićem povodom godišnjice braka. Među objavljenim fotografijama našle su se i one iz njihovih mlađih dana, s početka zajedničkog života, a emotivnu objavu pratila je i posebna poruka. „Nema JA, bez TI. Sretna nam godišnjica braka. Da u životu plešemo uvijek u našoj koreografiji. Sretan dan glazbe i dobro nam došlo ljeto“, napisala je Sandra uz fotografije. Sandra i Darko jedan su od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. U braku su već 29 godina, dok njihova ljubavna priča traje više od tri desetljeća. U veljači ove godine proslavili su čak 33 godine zajedničkog života.

Njihova romansa započela je početkom 90-ih kada je Sandra stigla u Zagreb na studij na Muzičkoj akademiji. Upravo tamo upoznala je Darka Domitrovića, koji joj je tada bio profesor. Ljubav je ubrzo planula, a pet godina kasnije svoju su vezu okrunili brakom. Danas imaju dvojicu sinova, Marka i Lovru. Sandra je tijekom godina u više navrata govorila o njihovom neobičnom upoznavanju. U razgovoru za In Magazin 2022. godine prisjetila se prvog susreta s budućim suprugom.

„Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla sam: ‘Ovom čovjeku ću roditi djecu.’ I ta djeca sada imaju 22 i 18 godina, a ostatak je povijest“, ispričala je tada. Zanimljivu anegdotu iz njihove veze jednom je podijelio i Darko, otkrivši da je upravo Sandra njega zaprosila. „Bili smo na moru, žena je kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama te me zaprosila nasred plaže. Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelićem. Nitko to nije očekivao, a najmanje ja“, prisjetio se kroz smijeh. Njihova dugogodišnja ljubav i danas izaziva divljenje brojnih pratitelja, koji redovito njihove zajedničke objave nagrađuju čestitkama i lijepim željama. Sandra i Darko tako već više od tri desetljeća ostaju primjer skladnog partnerskog i obiteljskog života.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
Zagreb: Operna pjevačica Sandra Bagarić
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Ključne riječi
showbiz godišnjica braka Darko Domitrović Sandra Bagarić

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