Indira progovorila o suradnji s Borisom Đurđevićem, a otkrila je i bi li ponovno pjevala u Coloniji

Energična i samouvjerena Indira Levak (48) jedna je od najvoljenijih hrvatskih pjevačica, a kad je krajem 2017. godine došlo do raspada Colonije, ostavila je obožavatelje te pop/dance grupe i više nego razočaranima. Brojni su se pitali što će se dogoditi s grupom i kako će Indira, od tada pod imenom Indira Forza, započeti samostalnu karijeru. A započela ju je i više nego uspješno. Međutim, svi Colonijini nostalgičari doći će na svoje najnovijom pjesmom Indire Forze u suradnji s producentom Borisom Đurđevićem. A nakon pjesme, pjevačica ostavlja mogućnost i za zajednički koncert, pa i duet s bivšom grupom. Glazbenica i poduzetnica trenutačno je jedna od najzaposlenijih osoba na našoj estradi. Osim nove pjesme koja je podigla prašinu samom najavom, priprema veliki samostalni koncert u Zagrebu, ali i najluđu zabavu kojom će u Novu godinu uvesti Mostarce i Mostarke. Povrh svega, a kao da je malo, sa suprugom Miroslavom uspješno vodi tvrtku “Indira Levak dizajn” i apartmane u Istri.

Sutra je veliki dan. Nova pjesma s Borisom Đurđevićem “Atlantida” napokon će ugledati svjetlo dana. Jeste li uzbuđeni, kakve komentare očekujete?

Prošlo je pet mjeseci od mog posljednjeg singla “Iskra”, dueta s Halidom Bešlićem koji je osvojio regiju. Ljeto je bilo puno koncerata, kao i jesen, na čemu smo moja publika i ja zahvalni jer je napokon sve nekako bilo po starom, srce nam je ponovno na mjestu. Zato smo si Boris i ja dali vremena i napravili baš pjesmu kakvu smo željeli i nismo žurili. Iako smo singl “Atlantida” najavili za kraj ljeta, odlučili smo u pjesmu ubaciti moju dionicu s klarinetom pa smo još malo produljili rad na pjesmi. Sada je napokon trenutak da pjesma i spot imaju premijeru. Mislim da će publika biti sretna s “Atlantidom” jer mi jesmo. To je onaj prepoznatljiv zvuk koji volimo, za kojim čeznemo, a genijalnu vizualizaciju ove priče potpisuje Josip Grizbaher koji je napravio odličan spot koji sutra ima premijeru u emisiji TopHr na RTL-u.

Prije par mjeseci, kad ste najavljivali suradnju, kazali ste kako će pjesma biti s nostalgičnim, ali opet modernim zvukom. Očekujemo li nešto slično starim Colonijinim pjesmama?

Mislim da je za očekivati da pjesma “Atlantida”, koju zajedno potpisujemo Boris i ja, on glazbu, ja tekst, podari sve one naše poznate emocije koje su obilježile naše zajedničko glazbeno odrastanje i formiranje u glazbenike kakvi smo danas. U pjesmi se čuju zvuci na koje ste navikli, ne želim previše otkrivati, ali jedva čekam komentare.

Inače, Atlantida je u grčkoj mitologiji otok legendarne drevne kulture koji je srušen, kako se vjeruje, nekakvom prirodnom katastrofom. Ima li u nazivu pjesme nekakve metafore vezane uz vaš rastanak s Colonijom?

Nema nikakve veze s odlaskom iz Colonije, već je to metafora za nesretnu ljubav, koja tone, nestaje. Pjesma govori o odnosu dvoje ljudi i na kraju nepreboljenoj ljubavi. U pjesmi će se mnogi pronaći.

Kako je došlo do ponovne suradnje s Borisom, čija je ideja bila i jeste li to napravili zbog obožavatelja koji su vašim rastankom bili i više nego razočarani?

Do suradnje je došlo spontano, sreli smo se, sjeli na kavu koja je završila rakijicom i zapravo shvatili da i ovako razdvojeni i ostvareni svaki na svom novom putu ipak još možemo puno toga dati zajedno. Boris je s Colonijom krenuo u sasvim drugom glazbenom smjeru koji odgovara Ivani i njihovoj publici, a ja sam ostala ista, vjerna svom zvuku koji sam nadograđivala modernom produkcijom. Boris i ja znamo se jako dugo i logično je da se odlično razumijemo u studiju, zato s odmakom, mislim da još puno toga možemo dati. Ali i dalje kao dva odvojena projekta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 08.06.2017., Zagreb - Boris Djurdjevic, autor, producent te osnivac dance grupe Colonia. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Kad ste razgovarali o ponovnoj suradnji, jeste li u razgovoru možda spomenuli vaš mogući povratak u grupu? Biste li to željeli?

Ne, to nije bila tema. Jako sam zadovoljna samostalnom karijerom, ostvarila sam se kao autorica tekstova i mislim da još puno toga mogu dati svojoj publici. Uskoro će i drugi samostalni album na kojem će biti objavljena i pjesma “Atlantida”. Mislim da nije nužno biti u bendu da bismo Boris i ja odlično funkcionirali kao tim.

Kako ste doživjeli raspad Colonije kakva je do tada bila? Sigurno ste vidjeli brojne komentare na društvenim mrežama koji su govorili o velikom razočaranju i tuzi kakvu hrvatska glazbena scena ne pamti. A i vi dijelite brojne lijepe uspomene s tom grupom.

To je bila odluka koja je došla u pravom trenutku i nikada nisam požalila. Mislim da je nakon 20 godina to bio logičan slijed događaja, izlazak iz zone komfora, a moj prvi samostalni album “Valkira”, koji je bio nominiran za Porin, bio je potvrda da sam na pravom putu. Glazba je moj život, a život nema samo jednu stranicu. Moramo se razvijati, rasti i dati maksimum od sebe kako bismo mogli biti do kraja ostvareni.

Vi ste u Coloniji napravili pravo čudo. Vaša energija tim pjesmama daje potpuno novi prizvuk, a pogotovo na koncertima. Ivana je poslije vas imala, kako Englezi kažu, “big shoes to fill”. Što mislite, je li uspjela?

Teško je mene odvojiti od svih tih pjesama, dala sam im dušu, zato je odličan potez Colonije što se okrenula drukčijem zvuku i vizualnom identitetu te stvara novu priču. Nitko ne želi ući u tuđe cipele, već se izgraditi i biti prepoznatljiv. Zato sam ja ostala uvijek vjerna sebi i moja publika je to prepoznala i nagradila jer i dalje pjevamo zajedno uglas sve moje stare, ali i nove hitove. Tako ćemo i “Atlantidu” pjevati već na sljedećem nastupu.

Niste negirali moguću suradnju i duet s Colonijom. Planirate li nešto aktivno?

Nemamo još konkretne planove, ali ništa nije isključeno. Samo da se normalizira situacija općenito. Tada ćemo isplanirati nešto veliko, obećavamo!

A uskoro planirate i veliki koncert u Zagrebu. Možete li nam otkriti detalje?

Nakon duljeg vremena organiziramo moj samostalni koncert u Zagrebu 10. prosinca u klubu Boogaloo, bit će to koncert za pamćenje! Jako se tome veselim jer u ovo adventsko vrijeme ljudi su posebno raspoloženi, zaborave na sve probleme i otvorenog srca žele se veseliti, a ja radim najbolje partyje, u to budite sigurni! Zato vas pozivam da nam se pridružite, ulaznice su već u prodaji.

Osim toga, jedna ste od rijetkih glazbenica koja ima dogovorenu gažu za Novu godinu. U 2022. tako ćete uvesti Mostarke i Mostarce. Što im pripremate za najluđu večer u godini?

Jao, kakva će to biti noć!!! Pripremam sve svoje stare i nove hitove, koreografije koje će oduzimati dah! Nikome neće biti hladno kad ih ja ugrijem i rasplešem, a mojoj energiji rijetki mogu odoljeti. Zato, svi koji su u blizini ili dolaze organizirano neka obuju udobne plesne cipele jer 2022. dočekat ćemo veselo!

Uz glazbu se bavite i dizajnom namještaja, pa se tako na vašoj web stranici mogu naći i stolovi, police, vrtni namještaj, dekoracije za zid, ali i sprave za vježbanje. Smišljate li sami cijeli dizajn svakog proizvoda, gdje ih proizvodite? Je li i vama koronavirus usporio posao?

Moj suprug i ja sve radimo zajedno i uključeni smo u sve procese. Namještaj “Indira Levak dizajn” osobno dizajniram, a moji dečki u proizvodnji realiziraju svaku moju ideju. Ponosim se što smo kao tim lavovski odradili najzahtjevnije razdoblje poslovanja u doba korone i odgovorili na svaki zahtjev klijenata. Korona nas nije usporila, već nas je osnažila. Prilagodili smo se tržištu i radili cijelo vrijeme. Posebno su dobro išle sprave za vježbanje Koloseum jer su ljudi tijekom zatvaranja više vježbali i željeli opremiti svoje kućne gymove.

Uza sve to, kupili ste i apartmane u Istri. Kakav je posao iznajmljivača u ovim izazovnim vremenima?

Apartmane imamo već nekoliko godina. Također smo ih opremili našim namještajem po mjeri. Radili smo svako ljeto i turisti nam se rado vraćaju. Ovo doba korone je Miri i meni potvrdilo da nam je jedna od pametnijih odluka u životu bila što smo ulagali u više grana poslovanja tako da smo uvijek imali posla, bez obzira na sve.

Vrlo ste poduzetni, kako sve to stignete?

To je tzv. multitasking, koji mi leži. Miro i ja se i ne znamo odmarati i biti bez posla. Uvijek nešto smišljamo. Tako i sada već imamo neke nove ideje i nadamo se da ćemo ih realizirati. Neke ideje i propadnu, ne stignu do realizacije, ali sve je to dio procesa u kojem uživamo.

Na svim stranicama vidljivo je da vam je suprug Miroslav menadžer za sve. Kako se slažete poslovno?

Odlično se slažemo i nadopunjujemo. Oboje imamo isti cilj i zato nema nesporazuma ili drukčijih pogleda. Divno je imati osobu koja vam je neupitna potpora i uvijek uz vas, a to mi imamo jedno u drugome. Nama je takav način prepletanja poslovnog i privatnog savršen, ali ne znači da bi bio i drugima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 29.03.2019., Rijeka - Svecana dodjela nagrada za 26. Porin, najugledniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj ustanovljenu 1993. godine. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Utječe li nekad poslovno na privatno, dođe li do nesuglasica?

Nema nesuglasica koje se ne mogu riješiti. Osim oko prehrane, Miro bi silom da se ja odreknem čokolade i slanine, a to ne ide. (smijeh)

Velika ste ljubiteljica životinja. Spasili ste nekolicinu mačaka i pasa s ceste, ali i iz azila, čime potičete mnoge na udomljavanje. Kako su se svi četveronožni članovi vaše obitelji snašli zajedno? Posljednja prinova bila je malena Pikula prošle godine. Ima li novih članova za koje ne znamo?

Nemamo zasad novih članova. Uživamo u našem malom zvjerinjaku koji unosi dodatnu radost u naš život. Najdraže mi je ujutro dok pijem kavu gledati kao se moje mace igraju. Kupila sam im razne igračke, ali im je najdraža igračka obična špaga i papirnata kuglica! Privrženost i zahvalnost životinja kojima promijenite sudbinu traje zauvijek i nema veće sreće kad dođem kući, a svi me čekaju u hodniku.

