Indira Levak nastupila u Beogradu u upečatljivom bodiju i pokazala utegnute noge i figuru

Pjevačica Indira Levak (48) sinoć je nastupila na Glazbenom festivalu u Beogradu, a svojim modnim odabirom mamila je uzdahe okupljenih i pokazala svoje mišićave noge.

Indira je poznata po svojim energičnim nastupima koji uvijek rasplešu i raspjevaju publiku pa je tako i u Beogradu napravila fantastičnu atmosferu. Za nastup je odabrala crni bodi koji je istaknuo njezinu figuru i utrenirane noge, a kombinaciju je upotpunila crnim salonkama, crvenim ružem i zlatnim lancima oko struka te kožnim rukavicama. Prije nastupa Indira je dobro raspoložena pozirala okupljenim fotografima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL 30, June, 2022, Belgrade - The first night of the three-day Dragi Bravo festival in lower Kalemegdan. Indira Levak. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 30, jun, 2022, Beograd - Prvo vece trodnevnog Dragi Bravo festivala na donjem Kalemegdanu. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Pjevačica je nedavno sa svojim obožavateljima na Instagramu podijelila da su ona i suprug Miroslav Levak proslavili godišnjicu braka, a još jedna sretna vijest je da su udomili štenca. Indira nije mogla sakriti oduševljenje. "Mužiću moj, neka nam je sretna godišnjica braka!! Nikad ljepša!! Eto, postadoh i mama preslatke Blue", napisala je pjevačica na Instagramu.

"Neka vam je još puno sretnih zajedničkih godina", "Sretna vam godišnjica, neka vas prati sreća", "Sretno", "Presladak pas", samo su neki od komentara na obiteljsku fotografiju vrckave Indire. Podsjetimo, njihova ljubav započela je kao prijateljstvo nakon što su se prije gotovo devet godina upoznali u teretani. Nakon dugogodišnje veze par se vjenčao 2014. godine na imanju vinarije Coner u blizini Bjelovara, a na intimnoj ceremoniji nazočili su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji. Inače, Indira ne skriva da voli životinje, a dosad je udomila tri mačke imena Grof, Mrvulja, te Pikola, ali i dva psa, staforde Dexa i Zetu.

