Iman napustila 'Farmu'! Vođe obitelji podijelili nove kandidate: 'Imam osjećaj da je sve na silu'

Jutro na 'Farmi' prolazi mirno - Doroteja, Darko i Manuela provode sami vrijeme u obiteljskoj kući. Napetost vlada uoči Marinkovog dolaska. "Darko i ja smo hejteri, moramo malo Manuelu izbaciti iz balansa", otkrila je Doroteja o Manuelinoj nervozi.

Dobra atmosfera vlada i u štali - bez stresa. "Draže bi mi bilo da se Rebecca vrati, a ako dobijemo zadatak - super, vratit ćemo se u kuću s Iman. Ja se više neću nervirati", komentirao je Mario. Rebecca, Iman, Manja i Jelena vrijeme provode u kućici za izolaciju uoči duela. No, jedna od djevojaka prespavala je vani. "Samo da ne idem u arenu", nada se Manja da je ne čeka borba.

Kandidati pomagači provode jutro uz čaj. "Bilo je naporno, radili smo puno", komentirao je Davor i dodao da ne zna kakva ih kombinacija čeka danas. "Odradili smo što smo trebali, no bojim se da bismo mogli u dvoboj i da bi dvojica mogla napustiti imanje", dodao je Dario. Tema diljem imanja je borba u areni, a kandidati iz kuće i štale nose doručak u izolaciju.

Manuela se punom parom pripremala za dolazak mentora Marinka, u nadi da će izvojevati pobjedu za zadatak. "Ne bojim se, Manuela samo mora imati dobru spiku i bit će to OK", komentirala je Doroteja mogućnost za pobjedu u ovotjednom zadatku. Rebecca se nada da će u duel. Uskoro su pomagači dobili poruku koja im je dala do znanja što ih otprilike čeka u budućnosti na 'Farmi'. "Ne otkriva previše, ali mislim da se idemo boriti", komentirao je Davor i rekao da ne bi volio da netko drugi odlučuje o njegovoj sudbini.

Najiščekivaniji dan je stigao - Marinko na imanju dolazi provjeravati uspjeh tjednog zadatka. "Ništa mu ne možeš očitati na licu, strah i trepet za nas tu", komentirala je Manuela Marinka. "Vjerujem u naš alat, sve je na Marinku", dodala je Doroteja. Nakon što su vođe obitelji s Marinkom prošli imanje, mentor je donio odluku i podigao zastavu plave obitelji! "Možda smo za zeru bolji, ali smo bolji", presretna je Manuela. "To je to, plan je uspio, sad još samo da moj plan uspije. Tko čeka, dočeka", otkrila je Rebecca, sretna što ide u arenu s Iman. Djevojke su se spremile i otišle odmjeriti snage. Dok traje borba, članovi plave obitelji uživaju u nagradi - jacuzziju i masažama.

Rebecca je za arenu odabrala borbu snage. "Jedva čekam s njom ići na snagu, ona je snažna cura", komentirala je Iman prije nego što je s Rebeccom zaigrala za ostanak na 'Farmi'. Rebecca je izborila ostanak u igri, a Iman je napustila imanje. "Mislim da sam izgladila nesuglasice. Mario i Rebecca, rokajte kako treba, je***i ste igrači iako nitko ne misli da jeste, ali jeste", zaključila je Iman prije odlaska s imanja. "Odlepršala je Iman kao ptičica s grane. Spas", zaključio je Ivan.

"Oni su se duboko usosili sa svojim proračunima, opet tu slijedi nešto drugo u igri, oni su takvi i na taj princip funkcioniraju", zaključila je Manuela o svemu. U kući - masaža i jacuzzi oduševili su ekipu, posebno Manju. Dotad, Manuela je dobila pravo izabrati dvojicu kandidata iz ekipe pomagača. Davor i Goran su postali punopravni članovi njezine obitelji. "Al' sam izabrala, dvije potpune suprotnosti, svaki vrijedan na svoju stranu, ali karakteri majko mila, bit će krš i lom u kući", zaključila je Manuela. Dario i Stjepan su se, pak, priključili obitelji u štali. "Želja mi se ispunila", otkrio je Stjepan.

Manuela je Davora i Gorana dovela u obiteljsku kuću i ispričala svima situaciju - dobili su dva nova člana obitelji. Nakon toga, članovima je ispričala što se događalo u areni te se prepustila čarima masaže. "Obitelj nas je lijepo prihvatila, ali imam osjećaj da je sve na silu i da nisu baš sretni što smo došli", komentirao je Davor na kraju dana svoju novu obitelj. 'Farmu' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati.