FOTO Evo kako izgleda nasljednik Vlade Kalembera! Nećete vjerovati koliko mu nalikuje, a odabrao je njegov put

Proslava 78. rođendana Croatia Recordsa u Zagrebu okupila je mnoge poznate hrvatske osobe, među kojima se našao i Vlado Kalember, u društvu svog 18-godišnjeg sina Dariana. Otac i sin nasmijani su pozirali pred fotografima, a ne može se ne primijetiti kako mladi Darian zaista podsjeća na svog slavnog oca.

Vlado je sina Dariana dobio u braku s poznatom i uspješnom violončelisticom Anom Rucner. Par je svoju vezu započeo 2005. godine, nakon što su se upoznali na zabavi Željka Keruma, a godinu dana kasnije su se vjenčali u tajnosti. Razveli su se sporazumno 2014. godine, pri čemu su dogovorili da će Darian živjeti s majkom.

Čini se da je mladi Darian krenuo glazbenim putem svojih roditelja. Naime, nedavno je Ana Rucner nastupila u Medulinu, u sklopu projekta "Pozdrav ljetu", te je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija s tog nastupa. Među njima je i jedna s probe, na kojoj je Darian DJ, dok Ana svira violončelo.

FOTO Koga ljubi omiljena voditeljica Dnevnika? Nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom pronašla je veliku sreću

Ana je na Instagramu također podijelila nekoliko fotografija s Darianom uz jednostavan opis: "Majka i sin". Nedavno je za IN Magazin progovorila o njihovoj obiteljskoj situaciji, otkrivši da Darian često ide s ocem na nastupe, ali ponekad i s njom. "Darian često ide s ocem na nastupe, što je super, a sa mnom ponekad također. Nije to neka rutina, ali kada se nađemo, onda je to stvarno posebno", rekla je Ana.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista na Hipodromu kriomice snimio nekad najpopularniju HRT-ovu voditeljicu

I Darian se oglasio, priznajući kako nije uvijek lako biti dijete razvedenih roditelja, no ističe koliko cijeni odnos svojih roditelja. "Biti dijete rastavljenih roditelja nije lako. Jako mi je drago što su u tako dobrim odnosima. Nikada ne odustaju. Što god bilo, uvijek idu naprijed", rekao je Darian.