Ilona iz 'Ljubav je na selu' priznala: Dva puta sam bila zaručena i bila sam jako povrijeđena u vezama

ŽIVOT NA VAGI

Mateo nakon ispadanja: 'U show sam se prijavio radi žene, znam da će mi vani biti teže, sve ja na izvol'te'

Prijavio sam se zato što mi je trebala potrebna pomoć radi kilograma. Došao sam tu radi djece, ali najviše radi žene. Ona je sve radila, a ja ništa. Ljubičasti tim funkcionirao je idealno, no međuljudski odnosi bili su narušeni. Jednostavno, nismo svi isti. Nije to funkcioniralo kako treba i došlo je do velike pomutnje u svemu, kazao je Mateo i posebno pohvalio trenere Edu i Mirnu