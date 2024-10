Glumila je Mariju u 'Lud, zbunjen, normalan': Prije 14 godina je izgubila supruga, a pogledajte kako danas izgleda

Bosanskohercegovačka glumica Tatjanu Šojić gledatelji najbolje pamte po ulozi u seriji "Lud, zbunjen, normalan" u kojoj je glumila vlasnicu kafića San Remo - Mariju. U seriji joj je zaštitni znak bila svakako njezina crvena kosa, no privatno njeguje svoje sijede vlasi. Kako Marija danas izgleda pogledajte u našoj galeriji:

Ova glumica iznenadila je mnoge kada se u siječnju ove godine pojavila u jednom projektu na streaming platformi Netflix. Ostvarila je ulogu u Netflixovom filmu "Sixty Minutes" o MMA borcu Octaviju Bergmannu koji odustaje od važnog meča kako bi se sastao s kćeri za njen rođendan. No zanimljivo jest da on to mora napraviti u roku od 60 minuta kako ne bi izgubio skrbništvo nad njom. Dodatni problem mu predstavlja grupa kriminalaca s kojom se suočava na putu do kćeri.Tatjana u filmu utjelovljuje okrutnu Danicu, inače Srpkinju koja naređuje Octavijovu otmicu.

Inače, o Tatjaninom ljubavnom životu poznato je tek da je bila u braku sa Žanom Marlotom do 11. srpnja 2009. kada je izgubio bitku s teškom bolesti. Ne zna se kako se par upoznao, no vjerojatno ih je spojio posao s obzirom na to da su oboje postali dio ansambla sarajevskog kazališta Kamerni teatar 55.

Tada je otkriveno da će na Žanov rođendan, 25. rujna svake godine biti održana predstava humanitarnog karaktera, odnosno da će se novac od prodanih ulaznica koristiti za stipendiranje jednog studenta glume na Akademiji scenskih umjetnosti od druge godine studija.

